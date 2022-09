ARCO presenta su Grifo LIFE by Ferrer, un nuevo concepto de funcionalidad y diseño Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 13:11 h (CET) Realizado con polímeros técnicos de alta resistencia y diseñado por José María Ferrer, fundador de Válvulas Arco, LIFE es el único grifo del mercado con dos tipos de servicio: de menor y mayor caudal y apertura reversible del mando a izquierda y derecha. Además de por su versatilidad, destaca por una estética que resulta muy novedosa en esta categoría, con un cuerpo inspirado en elementos fractales y registrado con su diseño comunitario ARCO presenta LIFE, un innovador concepto de funcionalidad y diseño de grifo que aúna resistencia, versatilidad y estética. El grifo LIFE replantea la concepción tradicional del grifo de cuerpo de latón y mando de palanca para ofrecer al mercado un producto con nuevas y sorprendentes prestaciones. Entre ellas, destacan la ergonomía y la versatilidad, presente en un mando que permite la selección de dos tipos de servicio, de mayor y menor caudal, y que ofrece la posibilidad de apertura a izquierda y derecha facilitando su instalación en cualquier espacio.

La concepción del nuevo cuerpo, realizado con polímeros técnicos del alta resistencia, se inspira en elementos fractales de la naturaleza, lo que se traduce en una mejor adaptabilidad.

LIFE cuenta con el registro de diseño comunitario e incorpora el sistema VITAQ antical ¼ de vuelta de Arco que evita las incrustaciones de cal, alargando así la vida útil del mismo.

Sostenibilidad y salud

Más allá de la funcionalidad, LIFE sorprende por su estética: el cuerpo negro grafito, resistente al sol, y el mando de color verde se adaptan a cualquier tipo de ambiente, desde interiores a jardines o terrazas de hotel, consiguiendo una simbiosis perfecta con el entorno. La sostenibilidad está presente tanto en el packaging realizado a partir de materiales reciclados, como en los componentes de fabricación del producto, que no contienen ni níquel ni plomo. Además, está fabricado 100 % en España.

Grifo LIFE by FERRER

El propio José María Ferrer, presidente y fundador de válvulas ARCO firma esta nueva innovación de la compañía: "El grifo LIFE es el fruto de años de trabajo y la suma de sucesivas patentes e innovaciones que hemos ido incorporando a nuestros productos, desde el ¼ de vuelta y el sistema VITAQ, hasta el nuevo modelo de mandos, que parte de la evolución de nuestra válvula TWIN".

En el marco de su lanzamiento, la compañía ha puesto en marcha la campaña Dale vida a tu jardín con LIFE, que tiene como objetivo impulsar el conocimiento del producto no solo en el ámbito profesional sino también para el usuario final. Está disponible tanto en almacenes como en tiendas profesionales y centros de bricolaje.

Para visualizar el spot, se puede visitar: https://bit.ly/Grifo_LIFE_byFerrer

Sobre ARCO

ARCO es una compañía industrial española líder en el diseño y fabricación de sistemas de regulación y control para la instalación profesional de agua, gas y calefacción. La empresa emplea a más de 400 personas y está presente en más de 80 países.

Con cerca de 50 años de experiencia, ARCO fabrica 34 millones de válvulas al año y tiene instaladas más de 1.000 millones de válvulas en todo el mundo. La compañía invierte cada año alrededor de medio millón de euros en I+D+i, habiendo desarrollado más de 30 patentes y 50 modelos de utilidad que forman parte de sus más de 3.000 referencias de producto.

Válvulas Arco cuenta con unas exigentes políticas de gestión medioambiental, conciliación e igualdad, integración de colectivos en riesgo de exclusión social y seguridad y salud en el empleo. Este sólido compromiso social ha motivado su acreditación como Empresa Familiarmente Responsable (EFR) por parte de la fundación Más Familia, su adhesión al Pacto de Luxemburgo, y la han hecho merecedora del premio FEMEVAL en su última edición en la categoría de Buenas Prácticas en Responsabilidad Social Empresarial.

