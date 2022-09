¿Cómo ayuda la terapia online a una pareja con problemas en la relación? Emprendedores de Hoy

Los divorcios en España aumentaron sus cifras en 2021 con relación al año previo. En esta tendencia, Madrid no fue una excepción.

Con 12.877 casos, la Comunidad registró un crecimiento de un 23,5 % respecto a 2020 en los casos de divorcio, separación o anulación del matrimonio.

Estas cifras evidencian la importancia de la terapia de pareja en Madrid, un proceso que ayuda a los matrimonios a conciliar sus diferencias y a reconectar con sus objetivos en común. Por ello, representa un gran aporte frente a esta problemática y resulta cada vez más accesible a través de modalidades como la terapia online.

Las causas del deterioro y la importancia de la terapia en la relación de pareja Las rupturas matrimoniales tienen matices particulares en cada caso, pero en muchos de ellos presentan indicios comunes de deterioro en la relación de la pareja. Algunos de estos signos son el distanciamiento afectivo, las discusiones frecuentes, problemas de convivencia y comunicación, celos y desconfianza constante. Ciertos casos presentan problemas mucho más agudos y concretos, como la falta de momentos íntimos, violencia entre cónyuges o incluso situaciones de infidelidad.

La terapia de pareja es un mecanismo para identificar, en cada caso, los problemas que deterioran la relación de pareja y sus respectivas causas. Los esfuerzos y el trabajo que representa este proceso ayudan a reducir las tensiones, mejorar la comunicación y potenciar la empatía de la pareja, e incluso, en algunos casos, ayuda a los cónyuges a desarrollar técnicas de resolución de conflictos. Además, cuando un miembro de la pareja desconfía de la terapia o tiene recelo de exponer su intimidad, el proceso también puede ser útil con solo uno de los cónyuges, quien se encarga de poner en práctica lo aprendido en las diferentes sesiones.

Sanar los conflictos de pareja Los expertos en derecho civil señalan que cada divorcio es distinto, viene matizado por diversos factores y que no se pueden homologar las situaciones de diferentes parejas. Del mismo modo, la terapia de pareja no puede aplicar un mismo método para todos los casos. En función de lo que se aborde, bien las dificultades de relación de pareja en sí misma, bien cuestiones individuales de uno de sus miembros, será necesario definir un plan de intervención específico para el caso concreto.

Una terapia de pareja adecuada requiere, por tanto, de una adaptación a cada situación, tanto en los métodos terapéuticos como en los especialistas al frente de los mismos. Esta es la ventaja que caracteriza a la terapia online del Instituto Psicológico Cláritas, que trabaja con un espacio digital para cada pareja o paciente, a través de sesiones por videollamada con uno de sus profesionales. Este se encargará de proporcionar la misma atención e involucración que ofrece una sesión presencial, junto con una terapia personalizada, que se adapta a los problemas de cada pareja en particular.



