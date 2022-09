Once nuevas aperturas en el C.C. La Farga Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 12:03 h (CET) Décimas, Brasayleña, Time Road, RUAR, Positivo Man, El Chonero, El Gato Negro, The Real Food Company y Sweet Teo, aterrizan en el centro comercial de L´Hospitalet de Llobregat El Centro Comercial La Farga inicia el curso con once nuevas incorporaciones que refuerzan el mix comercial y de restauración del histórico centro de Hospitalet de Llobregat, que este año 2022 se ha renovado por completo generando nuevos espacios y terrazas gracias a una inversión de 13 millones de euros.

En retail, La Farga da la bienvenida este otoño a Décimas y Positivo Man, dos tiendas que refuerzan la oferta de moda deportiva y de hombre respectivamente y que se unen a la reciente llegada de la marca de relojería y joyería Time Road. Además, la nueva zona de restauración creada tras la remodelación en la segunda planta suma a su oferta a Brasayleña, RUAR, El Chonero, The Real Food Company y Sweet Teo que abrirán sus puertas en breve. Para completar las incorporaciones, la Administración de Lotería El Gato Negro estrenará local próximamente.

La tienda de artículos deportivos Décimas, que cuenta con más de 300 puntos de venta en España, Francia, Portugal, Polonia y Rumanía, está especializada en moda deportiva y accesorios para toda la familia tanto de marcas referentes en el sector como de su propia marca Tenth. Por su parte, Positivo Man es la tienda de moda masculina con las mejores marcas como Levi’s, Superdry, Munich o Jack and Jones.



Ambas incorporaciones se suman a la reciente llegada de Time Road, en funcionamiento desde el pasado mes de julio en la primera planta ofreciendo relojes para hombre y mujer de marcas así como las joyas más actuales.

La mejor oferta gastronómica de L´Hospitalet

A la amplia zona de restauración de la segunda planta La Farga se suman ahora cinco nuevos operadores con diferentes propuestas para todo tipo de gustos. Ruar Street Food invita a ‘callejear, tardear y pendejar’ con una novedosa oferta de hamburguesas y bocadillos de todos los lugares del mundo. Y El Chonero incorpora la comida ecuatoriana a la zona de Street Food ELEHACHE.



Además, el rodizio brasileño de Brasayleña ha abierto sus puertas en un local con amplia terraza donde sirve sus jugosas carnes de pollo, cerdo y ternera asadas a fuego lento en una espada.

Otra de las propuestas llegará de la mano de The Real Food Company que ofrece combinaciones de comida internacional como quesadillas, pitas, wraps, perritos calientes, hamburguesas o kebabs. Además, llega acompañado por Sweet Teo, un espacio dulce con productos artesanales y de increíble sabor como helados y gofres.

Reinventarse para dar mejor servicio

Al margen de estas aperturas, Enrique Tomás se traslada para estrenar un local en planta baja con una gran terraza donde degustar los mejores ibéricos con garantía de calidad para todo tipo de paladares. Y de la misma manera, Gastrobar Parada 52 abrirá un nuevo local especializado en comida casera elaborada con productos de la dieta Mediterránea.

Acerca de La Farga

El centro comercial La Farga, impulsado por Amalthea Retail y comercializado por ERV Consulting y ShopHunters, se encuentra situado en la Avenida de Josep Tarradellas i Joan en L’Hospitalet de Llobregat. Cuenta con una ubicación estratégica en el centro urbano y dispone de un aparcamiento con servicio gratuito de hasta tres horas.

El centro comercial destaca por la variedad de establecimientos de ocio y restauración como Cinesa Luxe, Sould Park, Casa Carmen, Sushi Som, Burger King, Santa Gloria, el street food market ELEHACHE. Además, La Farga dispone de un renovado supermercado de la cadena Caprabo y de numerosas tiendas como Lefties, Mango, OVS Kids, Pimkie, Bosanova, Game, Juguettos, Druni o Deichmann, entre otros.

