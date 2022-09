Seguridad del hogar: Septiembre es el mes del año con más saltos de alarmas, según ADT Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 10:55 h (CET) Con un 14% del total de todo el año, este mes acumula el histórico más alto y la madrugada, el rango horario más elegido por los ladrones. Las tiendas y comercios acumulan el 65% de la totalidad El regreso a las aulas y también al trabajo tras el periodo de vacaciones deja como resultado a septiembre como el mes del año en el que más saltos de alarmas se producen, según los datos históricos dados a conocer por ADT, la unidad de negocio de Johnson Controls Building Technologies & Solutions. Con un total del 14% del total de saltos anuales, el mes acumula el histórico más alto, seguido por el mes de diciembre.

"Si bien se desconocen las causas específicas que lo provocan, los datos históricos no mienten: septiembre es el mes del año en el que se produce la mayor cantidad de saltos de alarma en España",comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.

La madrugada: el horario más vulnerable

Los ladrones eligen las altas horas de la noche para cometer los ilícitos, siendo el periodo entre las 3 am y las 4 am, el momento en el que se registra la mayor cantidad de saltos de alarma en España. "Los ladrones aprovechan la madrugada y la falta de personas en las calles para cometer actos ilícitos. De esta manera, contarán con mayor libertad para poder robar, especialmente en zonas oscuras o con poca afluencia", comentó José González Osma.

Además de la madrugada, el segundo periodo del día con más intentos de robos se ubica entre las 20:00 y las 22:00 horas. Sin embargo, el horario "más seguro" del día es el de las 07:00 a las 9:00 horas.

Los datos de saltos de alarmas durante el mes de septiembre se centran especialmente en las tiendas y comercios: mientras que sólo el 35% corresponde a domicilios particulares, el 65% se produce en tiendas y locales comerciales.

Protección 24/7 de tu comercio

Los comerciantes pueden proteger cada rincón de su negocio con el sistema de alarma inteligente y con conexión 24/7 a la Central Receptora de Alarmas de ADT. La alarma inteligente de ADT además de protección perimetral, protección interior, video y conectividad ofrece otras funcionalidades como:

Aviso a Policía y Servicios de Emergencia: respuesta inmediata ante alertas o señal SOS con aviso a Policía, servicios médicos y emergencias. Videoverificación: las alertas son vídeo y audio verificadas por experimentados profesionales 24/7 que activan el protocolo oportuno en cada caso. Detección de inhibición: el sistema detecta inhibidores de frecuencia que pretenden sabotear el sistema y alerta ante cualquier sabotaje que esto pueda provocar. Seguridad multivía: redundancia de las comunicaciones ante intrusiones, sabotajes y mayor seguridad en las comunicaciones. Ciberseguridad: con protección en la red y privacidad para proteger la estabilidad del negocio y soporte ciber-experto para optimizar el negocio. APP ADT Smart Security: la aplicación móvil para controlar el sistema de alarma ADT, que con múltiples funcionalidades permite armar y desarmar la alarma, visualizar video y además simplificar la rutina diaria con reglas, horarios, escenas y geo-servicios al mismo tiempo que recibes alertas y recordatorios mediante notificaciones "push". Mantenimiento del sistema: desde la central de alarmas de ADT se visualiza y monitoriza el sistema.

"ADT integra la tecnología más avanzada con la comunicación permanente a su Central Receptora de Alarmas para proteger negocios cada día. De esta forma se atienden emergencias en todo momento, pero además los equipos de ADT Smart Security ahora cuentan con notificaciones en tiempo real, video integrado, interactividad desde el móvil, automatización y control de muchos dispositivos",comentó José González Osma.

