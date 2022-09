"Conversaciones sobre Franquicia"una visión única y diferenciada sobre el sistema de franquicia

Este último libro protagonizado por el fundador de Tormo Franquicias Consulting versa sobre distintos puntos de vista y aspectos del sistema de franquicia Estas Conversaciones sobre franquicia que se presentan hoy aportan una visión única y diferenciada sobre el sistema de franquicia. En las mismas, accedemos al Eduardo Tormo más cercano y más personal, que traslada a través de su experiencia, todo aquello que se querría conocer y todavía no se conocía sobre el sistema de franquicia y que sin duda sorprenderá a propios y extraños.

Son conversaciones realizadas desde una perspectiva inédita, atrevida y donde se han afrontado sin ningún obstáculo ni limitación, todos aquellos aspectos que se han planteado.

12 conversaciones inéditas

El objetivo de estas 12 conversaciones directas en las que se estructura el libro, más una apasionante conversación adicional donde se reflejan múltiples opiniones mantenidas con un amplio número de destacados lideres empresariales nacionales e internacionales, consiste en ofrecer una visión sincera y cercana por parte de su protagonista acerca del sistema de franquicia y alejada de los convencionalismos tradicionales. En cada una de estas conversaciones, se abordan temas tanto profesionales y empresariales como personales, sin ningún prejuicio. Ahondan en aquellos aspectos en los que es especialista y ha dedicado toda su carrera Eduardo Tormo: la franquicia, el emprendimiento y el desarrollo empresarial.

Eduardo Tormo es sin duda uno de los principales protagonistas de este sistema de hacer negocios. Tal y como se expone en estas conversaciones, siete de cada diez empresas franquiciadoras se han iniciado con Tormo Franquicias, la empresa consultora que ha fundado y dirige. El contacto diario con muchos de sus principales responsables y la larga experiencia acumulada son palpables en estas conversaciones que han sido mantenidas y ahora están al alcance de todos.

Cómo se crea "Conversaciones sobre franquicia"

Estas conversaciones surgen, como expresan sus autores, de la casualidad. Lo que en un principio se planteaba como un podcast o una entrevista que no se llegó a realizar ante las objeciones que ponía Eduardo, se transformó en unas conversaciones informales que podían ser grabadas fácilmente y posteriormente editadas partiendo del amplio material disponible y las múltiples experiencias acumuladas de Tormo Franquicias.

En una primera instancia Eduardo no acababa de verlo, pero ante la insistencia de sus autores poco a poco se va convenciendo. Estas conversaciones se inician sin guion previo, con un cierto desorden, pero rápidamente van tomando forma y son más consistentes. Tras la lectura en la fase previa, todos acaban convencidos que han acabado siendo mucho más que unas conversaciones y son muchos los aspectos y cuestiones abordados.

En palabras de Eduardo: "En estas Conversaciones sobre Franquicia he aportado todo aquello que he vivido en los años que llevo participando de esta forma de hacer negocios, con la que me siento plenamente identificado e involucrado. Confío en que puedan ser útiles para todos aquellos que quieran tener una visión sincera y cercana del sistema de franquicia y alejada de los convencionalismos tradicionales".

Conversaciones sobre franquicia está disponible gratuitamente a través de la versión online en la web de la consultora, haciendo clic aquí y en venta anticipada para su versión impresa que puede solicitarse en Amazon.

Acerca de Eduardo Tormo

Eduardo A. Tormo es uno de los empresarios más destacados en la consultoría de franquicia. Tras una intensa etapa en la que trabajó como directivo en el sector de altas tecnologías en empresas como Ingram Micro y Apple, en 1991 fundó Tormo Asociados, todo un referente en el ámbito nacional e internacional.

Ha sido también presidente del portal internacional tormo.com, editor/fundador de la revista Franquicias Hoy, fundador de Tormo Capital, Tormo Emprende e impulsor del Franchise Forum, además de una destacada presencia pública nacional e internacional con apertura directa mediante adquisiciones en Portugal, Italia, México, Colombia, Perú, República Dominicana y Brasil.

Actualmente, dirige Tormo Franquicias Consulting donde junto con su equipo desarrolla un amplio número de nuevas empresas franquiciadoras y forma parte de diversos consejos de dirección. Es fundador de Franquiciashoy.es, el portal líder de la franquicia; Crowdfranquicias Capital, como plataforma de inversión en franquicia y también autor de "Crecer en Franquicia", "Go! Franquicia" y "Grow.

Participa también como mentor en Conector, AticcoLab y Franchise, la primera aceleradora de franquicias.

Acerca de Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.