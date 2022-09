Las aventuras de Pato Pil se presentarán en la próxima edición de IberSeries Madrid Comunicae

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 10:05 h (CET) Paco Pil, Kyko Duarte, Eslac New Media, Barrios Producciones y algodifferente presentan la serie de animación Los 90 han vuelto con fuerza. Padres e hijos viven tiempo en familia con un aire retro vintage… comparten los festivales de música, la moda urbana, las series… Todo este universo es el que inspiró al DJ y cantante Paco Pil y que ha dado vida a este entrañable personaje.

El personaje de Pato Pil nació en las manos de Kyko Duarte, dibujante de cómic en el mercado franco-belga y viñetista de prensa nacional en medios como "El Jueves" y diarios del Grupo Joly. Es un pato bastante despistado, con un carácter positivo y amable, que no se concentra en otra cosa que no sea la música. Además, tiene un súper poder sin límites desde que la Materia Roja se adhiere a su cabeza (a modo de gorra, adoptando una caprichosa forma de altavoz de gramófono rojo), que irá descubriendo a medida que transcurren sus geniales y desternillantes aventuras.

Esta divertida historia se desarrolla en otra dimensión, en un planeta llamado ‘Giramundo’, donde la música lo es todo, más concretamente la música de los 90, que conseguirá que niños y adultos no paren de bailar en cada episodio.

Tal y como explica Paco Pil, que triunfó en las pistas en la década de 1990, con éxitos musicales como ‘Johnny Techno Ska’ o ‘Viva la fiesta’, y que sigue llenando ahora las pistas de baile con sus éxitos de toda la vida (con su público fiel de antaño, que ahora sale con sus hijos, porque también se saben todas las canciones), "el personaje de Pato Pil ha tenido vida propia desde el principio. Tiene todo lo que puede tener un personaje de carne y hueso y se va a convertir en algo entrañable. Solo piensa en fiesta y música y en llegar a ser un DJ famoso". A su vez, añade que "mis colegas de los 90 también van a estar presentes en la serie, tendrán su personaje. Artistas con quienes comparto cada fin de semana o escenario, nacionales e internacionales, van a tener su rinconcito con Pato Pil en esa vida paralela en el Giramundo, donde se podrá escuchar la versión de un montón de temazos que se bailarán en todas las pistas".

Asimismo, habrá otros personajes secundarios, como Rayo, un perro malcriado e hiperactivo, que vive con Pato Pil; The Syde, el malo malísimo, cuya obsesión es encontrar la Materia Roja; Play Angel/Play Evil, una mestiza con doble personalidad entre diablo y ángel; Broncas, el perro de The Syde, especialista en destruirlo todo, y Jefe, el pez que vive en la pecera en casa de Pato Pil.

Su referente principal es una mezcla en el tono, lenguaje y estilo de The Simpsons, Rick & Morty, Madagascar, y Mortadelo y Filemón.

Y así, entre tanta locura, fiesta y dimensiones paralelas, además de pasar un rato inolvidable, el mayor objetivo de la serie es transmitir valores como el crecimiento personal, la inteligencia emocional, la superación, el trabajo en equipo y la tolerancia, el valor de la amistad, la lealtad y aprender a ser positivo ante cualquier situación.

El proyecto Las aventuras de Pato Pil lo presentarán sus creadores junto con Barrios Producciones y algo diferente en la próxima edición de IberSeries Madrid, del 27 al 30 de septiembre de 2022.

https://youtu.be/s22x8nc_jNE

