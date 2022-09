Adresles envía maletas o equipaje por correo de forma barata de puerta a puerta Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 09:37 h (CET)

Hora de viajar. Puede que en coche, tren, barco o avión. Sea cual sea la decisión, es inevitable cargar con el equipaje de lado a lado.

Si se viaja en avión tren o barco se tienen que llevar las maletas durante todo el día, quizá facturarlas y, por supuesto, decidir qué llevar o dejar para que quepa todo lo necesario. Después está el coste de la facturación donde, por alguna razón, las aerolíneas encuentran siempre una manera de que no se puedan llevar todas las maletas sin pagar algo extra.

Otra alternativa es viajar en coche, pero es posible que el maletero vaya lleno y decidas dejar lo que no es esencial.

¿Y si pudiéramos evitar cargar con la maleta o tener que dejar atrás cosas? ¿Y si hubiera una forma de enviar la maleta por correo de puerta a puerta de forma sencilla?

Si alguna vez una persona se ha hecho estas preguntas, debe saber que Adresles permite enviar la maleta o equipaje por correo de forma barata de punto a punto,ya sea a territorio nacional o un envío internacional.

El funcionamiento de Adresles con el envío de maletas o equipajes Para utilizar Adresles, es necesario entrar la página web o app y elegir el número de teléfono al que se quiere enviar la maleta: a uno mismo u otra persona.

La persona a la que se le envía la maleta recibirá en su móvil un sms donde se le indica que se le está intentando enviar algo.

Además, se dará la opción de elegir quien paga el envío de la maleta, ya que quizá se esté enviando a alguien y se haya acordado que lo pague esa persona.

Si la persona en cuestión acepta el envío del equipaje, se efectuará la transacción y un mensajero se acercará a recoger el equipaje donde se haya marcado la recogida, por ejemplo, una casa.

La maleta o equipaje no es necesario que tenga etiquetas ya impresas para enviar ni debe estar embalada No hay que ir a ningún lugar para enviar la maleta, ya que se recoge donde el cliente lo marca. El período de envío es de 2-4 días hábiles, pudiéndose recibir incluso en horas si es urgente y son grandes ciudades.

Hoteles y grandes empresas ya utilizan el servicio Adresles permite enviar internacionalmente las maletas o equipaje y no solo usuarios, sino muchas empresas logísticas, de equipaje o los propios hoteles utilizan este servicio premium para sus clientes.

Los clientes se muestran muy satisfechos: “Envío de puerta a puerta con Adresles por correo. Me olvido de contratar servicios como MRW, DHL o el propio correos. No pienso volver a cargar un equipaje por todo el aeropuerto. Lo envío y listo”.

Los hoteles encuentran en Adresles un gran aliado para sus huéspedes, ya que ofrecen un servicio exclusivo premium y aportando una solución que los huéspedes valoran muy positivamente.

Mario Iñiguez, CEO de la plataforma, explica el éxito del servicio y por qué cada día decenas de personas lo utilizan: “Con tan solo el número de teléfono puedes hacer llegar un equipaje de puerta a puerta, sin complicaciones. Usuarios y grandes empresas nos eligen por su comodidad”.



