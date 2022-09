Aventurarte diseña programas combinando ejercicio físico, diversión y aprendizaje Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando se consigue juntar el ejercicio físico, la diversión y el aprendizaje se está promoviendo un crecimiento personal completo y eficaz de las personas.

Si se desea disfrutar de estos tres elementos, existen muchas opciones en España, pero una de ellas destaca en el ámbito extraescolar para niños y adolescentes: los campamentos de verano de Aventurarte.

Esta empresa cuenta con un grupo de monitores expertos en ocio, tiempo libre y deporte y crea programas de campamento de verano multiaventura para niños y jóvenes.

Campamentos de verano multiaventura para divertirse y aprender Aventurarte es reconocida en España por planificar campamentos de verano que fomentan en los niños y jóvenes el ejercicio físico, la diversión y el aprendizaje. El ejercicio físico forma parte de cada una de las actividades multiaventura que se realizan tanto al aire libre como dentro de las instalaciones como, por ejemplo, la escalada, tiro con arco, el parque de cuerdas, etc.

Asimismo, este campamento incluye actividades de senderismo visitando a una gran diversidad de parajes naturales para enseñarles a los jóvenes más sobre la naturaleza y alejarles del estilo de vida sedentario que llevan la mayoría actualmente.

Es sobre todo en estas salidas a la naturaleza, donde entra en juego el aprendizaje de los participantes sobre la importancia de cuidar y preservar el medioambiente. Aventurarte incluye en sus programas de verano las actividades de senderismo, orientación, actividades plásticas, variedad de deportes, circuitos y ejercicios al aire libre, etc. Todo esto siempre es monitorizado por profesionales que se aseguran que los niños y jóvenes se diviertan y aprendan en un entorno seguro.

Aspectos clave del aprendizaje en los campamentos Aventurarte En Aventurarte, la convivencia es muy importante y, por esta razón, la organización siempre busca que los niños, jóvenes y adolescentes de distintas ciudades, orígenes y entornos pasen tiempo juntos. De esta manera, cada uno de ellos aprende a mejorar sus habilidades sociales y comunicativas, entablar relaciones con otras personas y abrir su mente a nuevas costumbres o formas de pensar.

Esta empresa también organiza campamentos de verano, en los que convivir en grupo, jugar, crecer y aprender en la naturaleza se vuelven uno solo, a través de distintas actividades y dinámicas. Así, Aventurarte promueve el aprendizaje fuera del hogar, ya que consideran crucial que los niños y jóvenes adquieran las herramientas fundamentales para valerse por sí mismos. Otro objetivo clave para esta empresa es fomentar el conocimiento y la adquisición de valores y habilidades como la solidaridad, el respeto, la capacidad de observación, la memoria, las buenas prácticas en la naturaleza, etc.

Aventurarte diseña programas de actividades multiaventura que combinan ejercicio físico, diversión, aprendizaje y convivencia, en entornos privilegiados y zonas de especial protección por su alto valor ecológico. Esto forma parte tanto de sus campamentos de verano como de sus programas de ocio para viajes de fin de curso, Navidad o Semana Santa.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.