Canvas by Numbers ofrece cuadros personalizados para pintar por números

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La firma Canvas by Numbers es una marca española que ofrece una amplia gama de imágenes para pintar. La técnica de pintar por números cuadros personalizados se ha popularizado enormemente en los últimos tiempos. Las obras realizadas mediante esta metodología se han convertido en una nueva alternativa de decoración para las personas que buscan opciones más originales.

En su oferta, destacan las obras para colorear de artistas famosos como los reconocidos Van Gogh o Klimt. Sin embargo, su producto estrella es la obra personalizada, en la que el cliente envía una foto que será convertida en un cuadro para pintar.

La apuesta de Canvas by Numbers Canvas by Numbers es una compañía española ubicada en Granada y EE.UU. que se dedica exclusivamente a la fabricación de cuadros para pintar por números. Esta empresa nació gracias al empuje de un matrimonio que comparte su pasión por la pintura de los grandes artistas. Hoy, atienden a clientes en 45 países que todos los días les demandan sus kits.

Los representantes de la firma explican que esta metodología consiste en recrear la técnica de los libros escolares con los que todos han aprendido a dibujar. Codificar cada color de la imagen con números ayuda a una persona a elaborar sus propias obras de arte.

En Granada, tienen un almacén donde poseen un stock con los cuadros más vendidos. El resto de las solicitudes se atiende desde la propia fábrica y se elabora bajo demanda, como es el caso de la categoría de los cuadros personalizados.

El equipo de Canvas by Numbers asegura que es una experiencia divertida y sencilla, ya que la persona solo escoge su fotografía favorita y la envía a la empresa. En la compañía la procesan y la codifican para que se pueda pintar por números. De esta manera, la gente puede inmortalizar sus momentos con una versión pictórica de sus fotografías más apreciadas.

Una nueva técnica para los cuadros personalizados El éxito de los cuadros personalizados para pintar por números ha sido tal que en Canvas by Numbers decidieron ampliar la oferta. Con este fin, han incorporado a esta técnica la versión de pintura de diamantes tallados personalizadas. Mediante esta metodología, se pueden elaborar obras con una máxima atención al detalle y dignas de los artistas más destacados de todos los tiempos como Van Gogh o Monet.

Aunque existen varias empresas que se dedican a la venta de cuadros para pintar por números, los de Canvas by Numbers se diferencian por todas las ventajas que ofrecen. Una de ellas es que disponen de precios competitivos gracias a su experiencia y los convenios de licencia que han firmado con varios artistas. Además, siguiendo los valores de la compañía, se centran en apoyar a pintores consolidados y también a nuevos talentos.

Otra diferencia que expone Canvas by Numbers es la calidad de sus lienzos, de hecho, asegura que están especialmente diseñados para pintar por números gracias a una mezcla de algodón y lino. Asimismo, la impresión a color en alta definición se realiza con impresoras Epson de última generación, lo cual los hace fáciles de trabajar y más resistentes al paso del tiempo.



