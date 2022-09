Series para este otoño más allá de dragones y anillos Emprendedores de Hoy

Los meses finales del año 2022 prometen una intensa batalla entre las plataformas de series en streaming, pues las series más esperadas del año se estrenan en el último tercio de este 2022. De ese modo, otoño será una contienda donde los espectadores se deleitarán con las series. No hay que olvidar que el formato de series ha renacido en los últimos años, llegando a ser más atractivas para el público que el cine, según todas las encuestas. En buena medida, las plataformas de streaming saben que las series son las que consiguen que sus seguidores se mantengan fieles a la marca.

Las dos series que más expectativas han generado son “La Casa del Dragón” (en HBO) y “Los Anillos de Poder” (Amazon Prime).

Según una encuesta del portal de cine y series SeriesXtra realizada a sus visitantes, el 62 % de los seriéfilos está ansioso por ver el estreno de la serie de los dragones, mientras que un 49 % ansia la llegada de una nueva historia de la Tierra Media.

Sin embargo, el estreno de estas dos superproducciones resta importancia a otros grandes títulos que aguardan su momento y seguro que acaban dando mucho que hablar.

Nuevas series pero viejas conocidas Se trata de interesantes apuestas, donde hay invertidos muchos millones en producción. Por ejemplo, HBO cuenta con una serie emblemática como lo es «Juego de tronos»(Game of thrones), la cual tuvo ocho cautivantes temporadas entre 2010 y 2018. Se la considera una de las mejores series de todos los tiempos, por lo cual se forja una franquicia que permite crear la precuela llamada “La Casa del Dragón”.

De hecho, «Juego de tronos» parece haber despertado la nostalgia de unos y el interés de los pocos que no la habían visto, puesto que ocupa, cuatro años después de su final, una posición en el TOP 10 de lo más visto de la plataforma.

Por su parte, Amazon Prime ha comprado los derechos para producir una precuela de las películas de «El Señor de los Anillos». Son tres afamados filmes: “El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo” (2001), “El Señor de los Anillos: las Dos Torres” (2002) y “El Señor de los Anillos: el retorno del Rey” (2003). Estas producciones fueron tuteladas por el director neozelandés Peter Jackson, quien ganó el Oscar por estos trabajos.

Se han planteado así dos series. Dos precuelas de historias conocidas, con gran cantidad de seguidores. Estos son algunos detalles acerca de La Casa del Dragón y acerca de Los Anillos de Poder.

La Casa del Dragón Ambientada 175 años antes de los eventos narrados en «Juego de Tronos». Trata sobre incidentes de la Casa Targaryan en el poder, quienes estuvieron en el Trono de Hierro muchos siglos. Específicamente, aborda las vicisitudes en torno a la primera mujer heredera al trono, Rhaenyra Targaryen, quien padece oposición a que una fémina tenga la corona de los Targaryan.

Los Anillos de Poder La serie se ubica cronológicamente antes que «El Hobbit» y «El Señor de los Anillos». Trata de acontecimientos en la Tierra Media, en una época de cierta paz. No obstante, se presenta la forja de los anillos y del personaje del Señor Oscuro Sauron. También, se muestra en pantalla lo referente al reino insular de Númernor, así como los detalles del último pacto entre los Elfos y los Humanos. Son eventos que suceden miles de años antes de lo presentado en las novelas de Tolkien.

Este par de series prometen pulsar duro para atrapar a la audiencia. El estreno de «La Casa del Dragón» tuvo lugar el 21 de agosto de 2022. Por su parte, «Los Anillos de Poder» aparece en el catálogo de Amazon Prime en fecha de 1 de septiembre. Es así como el otoño inicia con ambas series estrenadas y con las infaltables comparaciones entre ambas. Las dos durarán varios meses, puesto que se estrenará un episodio cada semana.

Otras series que despiertan interés en este otoño de 2022 Como se ha mencionado, el otoño 2022 promete estar muy movido en cuestiones de series. Hay una enorme cantidad de opciones, tanto en series nuevas, como en temporadas que continúan. Veamos algunas otras series que resultan interesantes.

Cobra Kai, temporada 5 (9 de septiembre) La serie derivada de los filmes de Karate Kid llega a una quinta entrega. Tras haber sido estrenada por YouTube Premium, pasó a Netflix y mantiene a una fanaticada constante. La cuarta entrega dejó puntos abiertos: un torneo de karate con árbitros comprados, así como la unión entre Daniel LaRusso y Johnny Lawrence.

Andor (21 de septiembre) Una precuela del filme “Rogue One: una historia de Stars Wars”, donde se sigue la pista del personaje Cassian Andor. Nuevamente, aparece como protagonista Diego Luna. Muestra los inicios de la rebelión contra el impero galáctico. Se sabe que consta de 12 episodios, enlazando el último con los eventos del filme Rogue One. Una producción para la plataforma Disney.

El club de la medianoche (7 de octubre 2022) Una serie de terror de Netflix. Trata de un grupo de siete jóvenes, todos con enfermedad terminal en un hospital donde son atendidos por una misteriosa médica. En las noches, se reúnen y cuentan historias de miedo. Sabiendo que todos están condenados por su mala salud, hacen un pacto: el primero que muera se comunicará con los demás desde el más allá.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro (25 de octubre) Otra serie de Netflix que tiene características antológicas (cada episodio es una historia diferente). Se trata de ocho capítulos dirigidos por el cineasta Guillermo del Toro, cuya estética es bastante conocida en el mundo del cine. Los ocho episodios se llaman: “La Autopsia”, “La Apariencia”, “La Inspección”, “Sueños en la Casa de la Bruja”, “El lote 36”, “El Modelo de Pikman”, “Ratas del Cementerio” y “El Murmullo”.

The Crown, temporada 5 (noviembre 2022) La quinta entrega de esta serie de Netflix no tiene fecha exacta, pero se sabe que saldrá en noviembre. Trata sobre los acontecimientos de la familia real británica durante los años 90 del siglo XX. Por supuesto, está el divorcio de Diana y Carlos (1992), para luego entrar en la polémica muerte de Lady Di en 1997. Una temporada que toca temas delicados, por lo que hay bastantes expectativas.

Wilow (30 de noviembre de 2022) Una serie de Disney también muy esperada por la audiencia. Tiene como punto de partida la película Willow de 1988, producida por LucasFilm. Trata sobre un granjero enano, aspirante a hechicero, que de repente debe cuidar a una bebé que es perseguida por una malvada reina. Esta serie es un verdadero monumento a la nostalgia, pues rememora una película de culto de hace muchos años. Sin duda, una excelente apuesta de Disney.



