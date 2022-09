El servicio de control y observaciones a hijos de Grupo Neox

Una de las partes más difíciles de la vida de los padres, es el momento de otorgar independencia a los hijos y dejarles valerse por sí mismos.

Cuando están entrando en la adolescencia es cuando comienzan a cuidarse sin la supervisión de los adultos. Si bien es necesaria esta libertad, puede que los padres detecten inconsistencias o cambios de conducta. En estos casos, la preocupación e incertidumbre respecto a dónde, con quién o qué está haciendo, puede saldarse con el servicio de control y observaciones a hijos de los detectives privados del Grupo Neox.

¿Cuándo contratar a un detective para seguir a los hijos? La etapa que suele ser más conflictiva, ante las nuevas experiencias y los múltiples cambios que los jóvenes empiezan a experimentar en su cuerpo, es la adolescencia. A pesar de que los hijos continúan siendo menores de edad, en esta fase biológica suelen tener conductas que se asemejan a las de un adulto, ya que están construyendo su identidad y buscan identificarse con su entorno. Por esta razón, en ocasiones, las nuevas amistades, un entorno conflictivo o las salidas nocturnas pueden ser la puerta de entrada a acciones nocivas para su bienestar. Por ejemplo, un hijo que llega a casa a deshoras; se fuma las clases; no le gustan sus amigos; ya no habla con sus padres; sus padres le encontraron un porro en el bolsillo; muchas veces llega a casa y tiene los ojos irritados; duerme demasiado; está sacando notas malísimas, etc.

Cuando los padres detectan cambios en la conducta de sus hijos, como comportamientos erráticos o evasivos, cuando descubren mentiras evidentes, cuando baja su rendimiento académico o cuando se les encuentra en un lugar inadecuado, están frente a señales de alerta. Es en estos casos en los que se recomienda acudir al servicio de un detective privado, quién realizará un seguimiento y una observación exhaustiva de sus pasos, para registrar y controlar cada una de las acciones de un hijo a lo largo del día.

Los beneficios de contar con un servicio como el de Grupo Neox Por la tranquilidad de los padres y la seguridad de los jóvenes, el despacho de detectives privados asentado en Murcia trabaja bajo los principios de discreción, proporcionalidad e idoneidad. En este sentido, su labor consiste en llevar a cabo averiguaciones pertinentes a conocer qué hace el adolescente, cuando sus padres lo soliciten.

El servicio es contratado por adultos preocupados por el bienestar físico y mental de sus hijos, ya que se requiere para detectar el consumo de sustancias tóxicas o para descubrir qué hace un joven fuera del horario escolar. Así como cuando pasa mucho tiempo fuera de la casa, cuando tiene inasistencias en la escuela o cuando poseen dinero del que se desconoce su procedencia.

También se opta por contratar a un detective para evaluar si un hijo es maltratado, si se observan cambios de ánimo, si es víctima de bullying y el colegio no toma medidas.

Por estos y otros motivos, los detectives privados de Grupo Neox están a disposición para todo tipo de encargos en Murcia o la totalidad de España, con un servicio honesto y profesional, avalado por sus 25 años de experiencia en el sector.