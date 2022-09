Uno de los portales inmobiliarios más rentables para agencias, Todopisos

En internet, muchos portales inmobiliarios tienden a pedir una cantidad fija mensual para que los usuarios puedan realizar publicaciones y vender propiedades con herramientas digitales avanzadas. La desventaja de estas tarifas fijas es que el propietario invierte su dinero independientemente de si logra o no un cliente potencial.

Todopisos es un portal inmobiliario rentable para agencias reconocido por convertirse en uno de los primeros en eliminar los costes fijos para centrarse en planes de publicación por contacto obtenido. Esto representa una rentabilidad mayor para las agencias, empresas y particulares que se dedican a la venta de inmuebles.

Las características de los planes sin coste fijo de Todopisos Todopisos cuenta con planes de promoción inmobiliaria sin tarifa fija, los cuales se encuentran disponibles en 3 categorías diferentes: Zero, plan 10 e Infinit.

El Zero es el más básico de todos, ya que cuenta con una cuota de inversión mensual mínima que permite a pequeños inversores y propietarios publicitar su vivienda a un precio económico. Dicho precio es consumido únicamente cuando el cliente consigue un contacto, mediante alguna de las publicaciones de sus propiedades.

Este plan también incluye la captación de usuarios a nivel nacional, mayor visibilidad de marca (ideal para empresas y agencias) y posicionamiento online manual, entre otros.

Por otra parte, el plan 10 incorpora cada uno de los beneficios del básico, pero el cliente también puede escoger la inversión máxima que realizará cada mes. Esto significa que Todopisos no consumirá más dinero en publicidad del que pueda permitirse su contratista. Como punto extra, el plan 10 incrementa la captación de clientes tanto a nivel nacional como internacional.

Infinit y las múltiples ventajas de los planes de Todopisos Hoy en día, los profesionales y empresas prefieren manejar sus inversiones y cobro de servicios por resultados obtenidos. Con base en esta tendencia, el portal inmobiliario Todopisos creó sus 3 planes sin tarifa fija para los intereses de cada uno de sus clientes.

El plan Infinit es el más recomendado por los agentes inmobiliarios, ya que abarca todos los atractivos del plan 10, pero con la gran ventaja de no disponer de un límite presupuestario. Esto es ideal para las marcas que tienen el dinero suficiente para cubrir los gastos de todos los contactos que consigan, mediante las publicaciones publicitarias del portal. Además, es importante mencionar que en el plan Zero y 10 no se cobra la totalidad del dinero acordado a menos que haya sido consumido por completo. Asimismo, los 3 servicios pueden ser dados de baja cuando el propietario lo desee y este también puede decidir si desea centrarse en la venta o alquiler de viviendas.

Gracias a los planes de Todopisos, los vendedores y arrendadores de propiedades pueden pagar únicamente cuando ganen contactos por cada publicación realizada. En los meses donde estos no consigan clientes, el servicio será gratuito. A su vez, esta compañía dispone de un precio único en el pago de la captación de clientes nacionales e internacionales.