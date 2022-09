Usos prácticos de la firma digital, con SIGNply Emprendedores de Hoy

El uso excesivo de papel supone una pérdida constante de tiempo y dinero para muchos autónomos y negocios, debido principalmente a tareas como la firma de documentos legales, que son muy repetitivas. Por eso, cada vez más empresas incorporan herramientas digitales para reducir costes en la compra de papel y optimizar el tiempo tanto de sus empleados como de sus clientes.

Así nace SIGNply, una aplicación móvil que ofrece a sus usuarios un servicio de firma digital para empresas, el cual se adapta a cualquier necesidad empresarial.

¿Qué usos pueden ser dados a la firma digital? La app SIGNply tiene el objetivo de ayudar a negocios de cualquier sector a conseguir la firma de sus servicios prestados de forma 100 % digital con plena garantía jurídica. Con esta firma, los agentes de ventas pueden finalizar con éxito cada operación y, para ello, solo necesitarán tener instalada la aplicación digital en sus teléfonos o tablets Android, iOS o Windows. Asimismo, esta herramienta de software es ideal para la entrega de albaranes, paqueterías y para la inspección técnica de cualquier tipo de equipo. Esto último resulta muy útil para los autónomos que hacen servicio técnico de manera constante, necesitan un consentimiento firmado por su cliente y desean ahorrar costes en papel. Debido a que la firma digital de SIGNply es realizada de manera presencial, puede ser utilizada en los establecimientos de los seguros y entidades bancarias, organismos públicos y recursos humanos.

Qué ventajas tiene incorporar SIGNply en una empresa La ventaja principal del servicio de firma digital para empresas de SIGNply es la capacidad para reducir tiempo y costes en la compra, organización y gestión de los documentos en papel. Además, esta aplicación multiplataforma cuenta con diferentes funcionalidades para automatizar procesos, llevar un mayor control de las firmas y obtener la información almacenada de manera rápida y precisa. De esta manera, SIGNply no solo se convierte en una herramienta para realizar una firma digital, sino que también actúa como todo un sistema de gestión de documentos. Por otra parte, esta app es un medio importante para quienes buscan aumentar la seguridad de los servicios que prestan tanto para sí mismos como para sus clientes. La razón de ello es que este medio ofrece garantía jurídica y demuestra a los compradores que la empresa o autónomo opera con profesionalidad y eficacia. También es importante mencionar que los expertos en este software están disponibles para adaptarlo a la medida de cualquier tipo de CRM o gestor documental que necesite su contratista.

SIGNply puede ser usada para firmar contratos financieros y pólizas, trámites en las administraciones públicas, documentaciones laborales, consentimientos al recibir productos o servicios, etc. La aplicación no solo firma los documentos utilizando un certificado digital, sino que también captura la biometría de la firma. Es decir, los rasgos de velocidad, aceleración, vuelo del lápiz y muchos más metadatos del grafo para obtener una firma electrónica que tenga la misma validez jurídica que las realizadas en papel.



