Como el estrés postraumático mal gestionado puede ser la antesala a la adicción

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Transformar las heridas emocionales en oportunidades de aprendizaje y fortalecimiento del ser es una experiencia capaz de impedir que algún trastorno de estrés postraumático no gestionado a tiempo, sea antesala a una adicción.

Sentirse fácilmente sobresaltado, pensamientos negativos sobre uno mismo o el mundo, culpa y remordimiento, estrés, arrebatos de ira, insomnio, sentirse al límite, ansiedad, tristeza profunda, evitación, parálisis, hipervigilancia, reactividad, etc.

Hay varios tipos (cuatro) de síntomas de TEPT, pero pueden no ser los mismos para todos. Cada persona experimenta síntomas a su manera.

A través de las herramientas conocidas comoIntervención Estratégica acompañada de un proceso de Coaching de Alto Impacto, la mentora Paloma López Martínez ofrece su apoyo desde la empresa Motivando Mentes. En sesiones presenciales u online, la especialista atiende a personas que deseen avances significativos en su vida personal o profesional venciendo miedos, inseguridades y aprendiendo a gestionar situaciones traumáticas o adictivas con autoconfianza y valentía.

Trabajar las emociones para mejorar la calidad de vida El estrés postraumático se presenta a raíz de un evento de gran impacto emocional que la persona haya vivido, generando emociones negativas recurrentes que pueden afectar a la salud emocional-mental, con repercusión en las relaciones y otras situaciones del día a día, incluso, si no es bien gestionada, pueden aparecer la presencia de adicciones. Entre estos episodios pueden mencionarse vivir una guerra o presenciar un desastre natural, haber tenido un accidente en la carretera, o haber sido víctima de abuso sexual. También la muerte de un familiar de forma repentina o una separación, etc.

El apoyo de Paloma consiste en trabajar las emociones para alcanzar una vida plena, empezar a vivir y dejar de sobrevivir y ofrecer soluciones para superar, no solo la dependencia al consumo de sustancias dañinas para el organismo, sino autolimitaciones como perfeccionismo, miedo al fracaso, miedo al rechazo, emociones de culpa, vergüenza y muchas más. La misión de un interventor estratégico como Paloma López es desbloquear emociones no gestionadas, llegando al fondo del problema para iniciar un proceso de liberación que permita el desarrollo máximo del talento y la personalidad.

De acuerdo con la especialista, en sus sesiones se impulsa la génesis neuroplástica, entendida como “el momento, donde se origina la herida emocional y se produce la adaptación al entorno, encontrando como solución, la toma de una decisión clave”. Psicología Clínica y Sistémica, Terapia Familiar Estratégica, Neurociencia, Gestión de Conflictos, Programación Neurolingüística; Hipnosis Ericksoniana, y otras vertientes de la psicología y la comunicación confluyen en este tipo de abordaje para eliminar los conflictos en la mente de quien necesita ayuda para evitar caer en adicciones o superarlas.

Sesiones personalizadas La intervención estratégica consiste en sesiones personales y confidenciales, presenciales o vía online, con duración de entre 45 minutos y 90 minutos. Paloma López Martínez destaca que en más del 90 % de las ocasiones, ocurren cambios profundos y duraderos en la persona en una sola sesión.

La página web de Motivando Mentes dispone de un enlace para agendar la cita y regalarse la posibilidad de vivir un proceso liberador de la mente y las emociones que será de gran aporte para alcanzar la reconexión con el verdadero yo, la paz y concretar un nuevo plan de vida. Al definirse como “empresaria, madre y mujer feliz”, Paloma asegura que “todo es posible si se hace con el corazón”.



