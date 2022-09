Empezar la aventura de buceo con el curso Open Water de Scuba Plus Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Conocer las maravillas de las profundidades marinas puede estar al alcance de quienes decidan formarse como buceadores recreativos. Estos tienen la oportunidad de contemplar una gran variedad de peces, crustáceos y equinodermos.

De igual manera, al sumergirse en el océano, pueden observar las piezas de barcos hundidos que se han convertido en el hábitat de cientos de especies. Scuba Plus es una de las opciones destacadas para iniciarse en el mundo del buceo en Menorca. Ponen a disposición de las personas mayores de 10 años el curso Open Water. Este es la base de todos los cursos de buceo y en el que se empieza a disfrutar del hermoso entorno marino con responsabilidad y respeto por el medio ambiente.

Curso Open Water Diver para iniciarse en el mundo del buceo La isla de Menorca es considerada por muchos especialistas como el mejor lugar de España para submarinistas, tanto principiantes como expertos. La razón principal de ello es la belleza del lugar que capta la atención de fotógrafos acuáticos y amantes de la vida submarina. Este es uno de los lugares que ha escogido Scuba Plus para la realización de su curso Open Water.

Este curso consta de 3 partes. La primera es una formación teórica vía online, que aporta al cursillista una gran flexibilidad, permitiéndole seguir un ritmo de aprendizaje propio. Esto sentará las bases para las siguientes dos fases, que serán de práctica.

La segunda fase de práctica se realiza en un entorno completamente controlado y donde todo es predecible. Esto significa que se buceará en una superficie de agua tranquila y sin ninguna corriente fuerte. La finalidad de esta formación en aguas confinadas es que el estudiante se adapte al equipo de buceo, de manera que lo sienta parte de él, tal como si fuera una segunda piel. Los cursillistas tendrán el tiempo suficiente para adaptarse al medio submarino antes de comenzar con la siguiente fase.

Por último, están los ejercicios en aguas abiertas, que puede definirse como una extensión abierta de agua, como un lago o el océano. Allí, el buceador novel tendrá la oportunidad de llevar a cabo todo lo aprendido en las aguas confinadas. Al culminar estas experiencias, los participantes obtendrán la certificación y un carnet digital que los acreditará como buceadores Open Water.

Uno de los mejores centros del país para aprender buceo El centro Scuba Plus se encuentra adscrito a Scuba Schools Internacional (SSI), uno de los más prestigiosos sistemas de enseñanza de buceo en el mundo. Este respaldo permite ofrecer a sus clientes la mayor confiabilidad a la hora de realizar los cursos. Además, cuentan con un equipo de instructores de amplia experiencia, que ayudarán a los estudiantes a aprender las habilidades necesarias para practicar buceo con la mayor seguridad. Además, su gerente es Instructor Trainer y Médico Mástger en Medicina Subacuática e Hiperbárica lo que confiere mayor seguridad en los cursos que se imparten en Scuba Plus.

Quienes deseen dar los primeros pasos en el mundo del buceo pueden encontrar en Scuba Plus una excelente opción. También, destacan por su compromiso con el cuidado medioambiental, lo cual les ha llevado conseguir el estatus “Mission Deep Blue Center”.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.