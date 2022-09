Quita Deudas explica qué es y cómo aprovechar la Ley de la Segunda Oportunidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística de 2022, la crisis económica dejó al menos 220.000 empresas al borde de la quiebra en España. En su mayoría, se trata de compañías que adquirieron grandes deudas y no lograron cancelarlas.

Sin embargo, en la línea del plan de recuperación económica, la Ley de la Segunda Oportunidad se presenta como un salvavidas para los deudores. Gracias a esta ordenanza, es posible recuperar la economía de una pyme o de un autónomo para comenzar de cero. El proceso de solicitud y asignación requiere de abogados especializados como el personal del despacho jurídico Quita Deudas.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad? La Ley de Segunda Oportunidad, o ley 25/2015 del 28 de julio, es un proceso administrativo que permite a las pymes y personas autónomas cancelar sus deudas legalmente. Para esto, los endeudados tienen la oportunidad de renegociar dichas deudas con sus acreedores y, así, reducir la cantidad entre un 30 % y un 60 %. Con esta ley también se puede alargar el plazo de pagos para cancelar la deuda cómodamente. Todos estos beneficios son posibles solo si ambas partes involucradas logran llegar a un acuerdo. Si no se puede, el deudor tendrá que solicitar el Beneficio de Exoneración de los Pasivos Insatisfechos (BEPI), es decir, la eliminación de la deuda.

El proceso de la Ley de Segunda Oportunidad puede dividirse en dos fases. La primera es la fase extrajudicial y tiene una duración de entre 3 y 6 meses. Por otra parte, la fase judicial dura entre 12 y 18 meses.

¿Cómo usar la Ley de la Segunda Oportunidad para liberarse de las deudas? Para obtener todos los beneficios de esta ley, la persona o empresa debe ser un deudor de buena fe, que actúe con rectitud y honestidad. Además, no debe haber sido condenado por ningún tipo de delito contra el orden socioeconómico, falsedad documental, ni delito contra el patrimonio, Hacienda o la Seguridad Social en los últimos 10 años. Tampoco puede deber más de 5 millones de euros. Asimismo, el deudor no puede estar negociando un acuerdo extrajudicial de pago con los acreedores o haberlo negociado en los últimos 5 años.

Esta ley puede beneficiar a personas que están sobreendeudadas y apenas pueden llegar a fin de mes con su sueldo, pero continúan pagando su deuda. También es ideal para que los emprendedores tengan una nueva oportunidad de revivir su negocio. Las personas que no han podido cumplir con sus pagos y han pasado a la lista de morosidad pueden recurrir a esta ley.

Por último, los interesados deben contar con un abogado que los guíe durante el proceso para poder eliminar sus deudas y empezar de cero. Quita Deudas es un despacho jurídico que se especializa en los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El inicio de este procedimiento transmite tranquilidad inmediata al deudor, ya que desde el comienzo se paralizan los embargos y ejecuciones judiciales. Además, vuelven las tarjetas de crédito y las financiaciones.



