A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble, lo recomendable es siempre contar con la ayuda de una compañía inmobiliaria. Con su asesoría, es posible vender o comprar a mejores clientes, a un mejor precio y en menor tiempo, además de otras garantías que solo se consiguen con estas empresas.

Sin embargo, el mercado está lleno de compañías inmobiliarias, por lo que es muy difícil para el usuario saber cuál de ellas es buena y cuál no. Para que sea más sencillo identificarlas, la firma Batuecas Inmobiliaria revela algunos tips para identificar cómo son las peores inmobiliarias de España y cómo huir de ellas.

¿Cómo identificar a las peores inmobiliarias? Un indicador clásico de las peores inmobiliarias es el cobro por adelantado de sus servicios. Si bien para que exista un contrato debe existir un adelanto para poder apartar una propiedad o para el proceso de compraventa, siempre debe emitirse un recibo de pago y dejar todo por escrito. También hay que saber que no es correcto, ni ético, ni normal que se pida un pago adelantado por una cita. Otro indicador de una mala inmobiliaria es que antes de oír las necesidades específicas del cliente, le comienzan a ofrecer propiedades solo porque les conviene vender ese inmueble, sin tomar en cuenta su perfil o sus requerimientos. Por otro lado, una mala agencia inmobiliaria no es capaz de conocer la información sobre el estatus de una propiedad, es decir, su solvencia con los impuestos, pagos de servicios, si es producto de una herencia, si existe un testamento, si su propietario vive, etc. Con relación a ello, otro indicador es la incongruencia en los datos que aporta el agente, si dice una mentira, si cambia constantemente la información, es señal para huir de esa agencia.

Hay que huir de una agencia inmobiliaria si tiene estas características Si una agencia inmobiliaria no da el precio de una propiedad al momento de que el cliente lo requiera es en definitiva una mala señal. Lo mismo sucede si sus anuncios están mal elaborados o mal redactados, el no contar con los documentos o los papeles necesarios, el solicitar datos personales de más, etc. Son señales que de manera casi inequívoca indican que se está ante una mala inmobiliaria.

Con toda esta información, será mucho más fácil saber cómo son las peores inmobiliarias de España y cómo huir de ellas. De la misma manera, queda claro que lo mejor es contar con una agencia cuya prioridad sea el cliente y cuyos servicios sean de calidad, orientados a satisfacer sus necesidades.