Runtime llega a España, así es la nueva plataforma gratuita de cine y series Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Después de labrar éxito en el mercado americano llega a España Runtime, una plataforma de ficción en streaming que espera hacerse un hueco en el mercado del cine y las series bajo demanda. Se trata de una oferta de contenido cuya intención es ganar el mercado FAST, que ofrece televisión financiada con publicidad, sin suscripción ni coste para el espectador.

Runtime Cine y Series llegó el pasado verano a España. Se trataba de un canal lineal que podía verse en su web y que se integró en Pluto TV y en Orange TV, tanto el canal como su contenido bajo demanda.

Después de un año en España, Runtime apuesta ahora por lanzar nuevos canales, que en este caso únicamente estarán disponibles en su plataforma. Según informa el portal de cine y series FiebreSeries, Runtime mantendrá su presencia en otros operadores y servicios con su canal principal, pero solo desde su web y app ofrecerá su gama completa de 8 canales de producción propia.

Ya hay plataformas gratuitas en España, como Pluto TV o Tivify. En esta vorágine de nuevas alternativas llega Runtime, que inició su andadura en EE.UU. y ahora llega al mercado español.

El atractivo de Runtime son los canales lineales. Hay varios en la plataforma, que funcionan con transmisión en directo. La web y la app organiza estos canales por géneros: acción, crimen, comedia, románticos, documentales, infantiles, etc. La plataforma, por ahora, cuenta con esos diez canales que se emiten en bucle. Entre todos, ofrecen más de 1.000 títulos que pueden seleccionarse en cualquier momento para comenzar a reproducir.

Así, aprovechando la infraestructura y gracias a nuevos acuerdos de contenido, Runtime se convierte en una plataforma completa que emite contenidos, series y cine a través de su app o de su portal web con 7 nuevos canales de televisión propios que se suman a dos canales 24 horas de una única ficción: Ana y Los Siete y Curro Jimenez.

Funciona mediante el protocolo “streaming free and supported television”; es decir, televisión gratuita y apoyada por anuncios. Esto es un ejemplo de la nueva intención de lanzar al mercado suscripciones más baratas o sin costes, pero con la publicidad de toda la vida.

A efectos prácticos, tiene las mismas características de la televisión lineal de siempre, pero con menos publicidad al ser un mercado más especializado y no de consumo de masas. Además, su contenido está disponible en VoD (bajo demanda) para poder verlo en cualquier momento. Runtime llegará a 5 millones de hogares mediante alianzas con: Samsung, Pluto TV, Orange TV y TVUP. Además, ha llegado a un acuerdo para ofrecer el contenido de la pública RTVE y espera poder ofrecer en breve series de Atresmedia y Mediaset.

Los servicios de streaming tienen mucho auge, pero el público parece objetar sus precios.

¿Vuelve la TV lineal? Efectivamente, esa es la estrategia de Runtime. Tiene un interesante catálogo de series y películas, que logra dar al público un servicio similar al de otras plataformas de contenido de ficción. En este caso, Runtime llega incluso después de doce meses de estudio del mercado, pues desde julio de 2021 contaba con un canal de emisión lineal en su propia plataforma y en otras de televisión a la carta.

¿Por qué se da este fenómeno? Los responsables de este contenido que parece estar en auge insisten: la gente está cansada de elegir.

España, un mercado en auge para estas plataformas España es un mercado clave debido a que el comportamiento de la ciudadanía con las nuevas tecnologías es el más neutro del resto de los países de la Unión Europea, por lo que es un buen lugar para hacer pruebas de conceptos que anticipen la viabilidad de cambios y nuevos proyectos. Subidas de precio, minutos de visionado, categorías más vistas… todo ello se prueba en España y se exporta después a otros mercados.

España es también un mercado en el que la gente se ha acostumbrado muy rápido a la compra online, lo quemotiva que la publicidad digital esté viviendo sus mejores tiempos.

En palabras de Pablo Romero, director de Runtime España, se trata de “captar 100% al mercado, no solo al de pago”. El mercado de personas que no pagan suscripciones tiene un valor clave: es siempre más amplio.

Algunas peculiaridades del servicio Runtime en España La plataforma Runtime ofrece contenidos diferentes por cada región. Por ejemplo, para España cuenta con 10 canales online, sin embargo, hay muchos más en Estados Unidos y solo 4 para Centro y Suramérica. En España, destacan las siguientes características: canales lineales y el video bajo demanda, no se permite descargar contenidos, se conforma de 10 canales entre los cuales siete de cine temático y tres canales de series y cuenta con las etiquetas «más popular”, “recomendados” y “para toda la familia”. Además, tiene conexión con múltiples dispositivos: Apple TV, Amazon Fire, Roku, así como en ordenadores y dispositivos móviles.

Este servicio tiene sus semejantes en Pluto TV, fuboTV y otros espacios de televisión por internet. La gente ha optado por estas opciones, ya que no desea suscribirse a los servicios de streaming de pago. Muchas veces, se paga toda una suscripción cuando solo se necesita de una pantalla y, en otras ocasiones, se paga por ver únicamente un contenido.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 11-11 Las llaves del éxito, el libro de Javier Ramos que permite conseguir el éxito ¿Cómo puede perjudicar el ruido en la concentración y el estudio? Bonos regalo corporativos para empresas, de la mano de Hotel Treats Conocer nuevos recursos psicopedagógicos de la mano de Giunti Psychometrics ¿Cuáles son los beneficios de las extraescolares en inglés para niños?, por That’s Fun