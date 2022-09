¿Qué no cubren los seguros de vida? Emprendedores de Hoy

Cuando se contrata una póliza de seguro de vida, es importante tener claro el alcance de la cobertura. Desde Madrid, la empresa PuntoSeguro, una de las pioneras en el área de correduría digital, ofrece sus servicios especializados en la comparación y selección de seguros de vida familiares, de hipoteca o de empresas.

La intermediaria es un negocio familiar, hoy liderado por Juan Betés, que se caracteriza por ser independiente, sin vínculos accionariales con alguna empresa proveedora de seguros. Con profesionales con más de 20 años de experiencia, es capaz de aclarar todas las preguntas, sobre todo la de “¿Qué no cubren los seguros de vida?”.

Factores determinantes en el servicio Cuando se trata de condiciones para el tomador del seguro, las aseguradoras platean pautas sobre aspectos relevantes, como la edad. En España, los límites pueden oscilar entre 65, 70 y 80 años como máximo. Con el comparador digital que ofrece PuntoSeguro es posible encontrar el plan que más le convenga a cada solicitante de asesoría.

Los seguros de vida cubren la indemnización ante el fallecimiento por accidente, enfermedad o cualquier causa, sin embargo, desde el año 2006 existe la excepción de cobertura cuando la causa de muerte es un acto terrorista. Esta medida fue aprobada por el Ministerio de Economía ante la petición de las aseguradoras debido a una serie de actos de terrorismo ocurridos en Europa y Norteamérica. En estos casos, el seguro de vida es asumido por el Consorcio de Compensación de Seguro.

Otro tema que abordan las aseguradoras a la hora de aceptar a sus clientes son las enfermedades preexistentes. En este sentido, las leyes españolas establecen medidas que protegen al asegurado, como la obligación de declarar cualquier enfermedad y antecedentes médicos solo en caso de que la aseguradora pregunte por estas situaciones. Esto descarta que un asegurado actúe de mala fe al no responder a preguntas que no le hayan formulado. Las compañías prestatarias del servicio han implementado, ante esta norma, la realización de preguntas médicas a los futuros asegurados, en función de los capitales asegurados, para luego evaluar el tipo de póliza que pueden ofrecerle.

Mejorar el mundo con estas innovaciones PuntoSeguro no solo se encarga de comparar entre 20 empresas aseguradoras la mejor opción en seguros de vida para sus clientes, sino que también ofrece el programa PuntoSeguiro Fit, un plan de ejercicios que motiva a sus afiliados a mantenerse activos para ganar premios o descuentos de hasta 120 € en la renovación de su póliza. Con este ahorro para el cliente, la empresa se permite donar 600 euros al mes a la ONG que decidan sus clientes.

Transparencia, cercanía, ahorro y calidad de vida ofrece esta empresa en todos sus servicios, con el objetivo de encontrar el seguro ideal para proteger a las familias. Más de 12.000 clientes satisfechos avalan la impecable intermediación de esta empresa con ámbito de acción en toda España.



