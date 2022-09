Élite Capilar se especializa en la realización de trasplante de cabello con la técnica Zafiro FUE en Benidorm, Elche y Villena y Madrid Emprendedores de Hoy

miércoles, 14 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En el ámbito de la cirugía estética, uno de los procedimientos que ha tenido especial popularidad es el trasplante de cabello. Esto se debe a que es la solución definitiva para el problema de calvicie.

Esta técnica es empleada mayormente en hombres, que son los principales afectados por la alopecia o pérdida del cabello. Sin embargo, cada vez un mayor número de mujeres se someten a esta metodología.

Las personas que se plantean recurrir a un injerto capilar suelen presentar muchos interrogantes como, por ejemplo, cuál es la edad adecuada para realizarlo. Esta duda puede ser resuelta acudiendo a profesionales, tales como el equipo Élite Capilar, quienes se especializan en la realización de trasplante de cabello con la técnica Zafiro FUE.

¿A qué edad es recomendable someterse a un trasplante de cabello? Antes de someterse a un trasplante de cabello se debe tener en cuenta que esta intervención tiene como fin recuperar el pelo perdido, no prevenir la caída del mismo.

Hay algunas personas que prefieren optar por la cirugía antes de la treintena y, a pesar de que los efectos son visibles y a corto plazo satisfactorios, es posible que a largo plazo no sean igual de efectivos. Si después de la cirugía el cabello sigue siendo afectado por la caída, el resultado no será el mismo en unos años.

Aunque esta técnica puede ser realizada a cualquier edad, pero por norma general se recomienda la intervención a pacientes que se encuentran entre los 30 y los 40 años. La razón de ello es que el ritmo y la severidad de la alopecia suelen rebajarse en esta franja de edad. De este modo, bastaría con una intervención y no se necesitaría realizar de nuevo el procedimiento si el paciente continúa perdiendo el pelo de forma natural.

Élite Capilar emplea técnicas innovadoras para el trasplante de cabello En Élite Capilar se mantienen al día con los avances tecnológicos para aplicar a sus pacientes las más innovadoras técnicas de trasplante de cabello. Emplean para estos procedimientos la técnica Zafiro FUE, que ofrece excelentes resultados de forma poco invasiva.

Para ello, hacen uso de instrumental médico con puntas de zafiro que permiten una extracción folicular muy precisa y respetuosa con el tejido a trasplantar. Con esta técnica, es posible juntar más los injertos, lo cual garantiza una implantación del pelo más densa para crear un patrón de distribución de cabello de aspecto más natural.

En Élite Capilar, ponen a disposición su equipo de expertos en trasplante de cabello. Estos especialistas se encargan de realizar una evaluación para identificar si es el momento adecuado para el injerto, así como cuál es el mejor diseño de la zona a implantar para que el resultado sea estéticamente perfecto.



