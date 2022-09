Koröshi, la marca de moda que no sigue las reglas Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022

Dentro de la industria de la moda, las tendencias las dictan varias marcas y voces, a través de sus estilos, atuendos y combinaciones. No obstante, el papel de la originalidad también es muy importante en este mundo, y gracias precisamente a este rasgo distintivo destacan algunos emprendimientos.

Esa cualidad es el distintivo de Koröshi, una marca de moda que no sigue las reglas, sino que opta por su propio estilo en las confecciones, las cuales han empezado a revolucionar el ámbito de la moda, especialmente gracias a sus diferentes e innovadores estilos en ropa de mujer disponibles en su tienda online.

Experimentar en varios estilos con confecciones de calidad Koröshi es una marca de ropa que cuenta con varios locales en España, junto con una plataforma online actualmente rediseñada para brindar una navegación mucho más personalizada, así como mayor versatilidad en dispositivos móviles. Una de las secciones destacadas en su catálogo es la de ropa para mujer, caracterizada por sus diseños únicos, altamente visuales y llamativos, en prendas de diversa índole como tops, shorts, blusas, vestidos, calzado y varias otras secciones. Todas ellas se caracterizan por ese notable esplendor que desprende su original enfoque.

Desde sus inicios, hacia 2001, esta marca se ha caracterizado por una convicción fundamental, no amoldarse ni limitarse a ningún estilo concreto. Esto los lleva a combinar todo tipo de estilos, rasgos y motivos visuales en sus prendas, que destacan también por su alta calidad y extensa durabilidad. Dichas cualidades ayudan, además, a promover un modelo genuinamente sostenible en esta industria, con prendas de larga duración, que permiten reducir el volumen masivo de consumo. Esto aporta una genuina sostenibilidad a este sector, a diferencia del superficial ‘green wash’ por el que optan varias otras marcas en este ámbito.

Un concepto que revoluciona el mundo de la moda La innovación de Koröshi se puede apreciar con claridad en sus diseños, pero también abarca su dinámica de relación con los clientes, quienes reciben varias facilidades en sus compras, además de ciertas recompensas por su fidelidad hacia esta marca. Entre estos aspectos, destacan sus facilidades de envío, gratuitos para entregas en sus tiendas y sin coste en compras desde 50 euros, en envíos a domicilio. Además, tras la reformulación de su plataforma, utilizan pagos vía PSD2, que hacen la compra mucho más segura para sus usuarios, mediante una confirmación directa con su banco.

Por otro lado, destaca también su dinámica de apadrinamiento, que consiste en ofrecer beneficios a los ‘padrinos’ que lleven nuevos clientes a esta tienda. Por cada apadrinado que se decide a comprar en Koröshi, su padrino se lleva un saldo de 10 euros en esta tienda, mientras que cada apadrinado, en su primera compra, se lleva un descuento de 5 euros. Estas iniciativas reflejan la notable originalidad que caracteriza a esta marca, cuyos novedosos conceptos en diseño y confecciones van revolucionando, cada vez más, la industria de la moda en España.



