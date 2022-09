La comunidad como herramienta innovadora de crecimiento, por GroundInn Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 12:34 h (CET)

A lo largo de toda su historia, los seres humanos han sentido la necesidad de pertenecer a una comunidad, tanto para contar con una red de apoyo como para mantener la inspiración y la motivación. Actualmente, existen espacios virtuales que tienen este objetivo, además de prácticas como el coworking o el coliving, que suponen oportunidades para innovar, aprender de los demás y mejorar en distintos aspectos.

En línea con estos principios, la compañía de servicios de desarrollo empresarial GroundInn ofrece apoyo para el desarrollo y gestión de comunidades que sirven como herramientas de innovación y crecimiento. Esta empresa proporciona y desarrolla estrategias adecuadas, flujos de trabajo y elementos dinámicos que se ponen en práctica junto al cliente para ejecutar y cumplir con los proyectos que resulten más relevantes.

Herramientas de innovación para desarrollar proyectos o resolver problemas El trabajo en comunidad permite que personas de distintos sectores de una misma organización se unan y compartan un propósito en común. Por ejemplo, si dentro de una empresa los empleados de ventas, marketing y desarrollo de producto trabajan conjuntamente para realizar un proyecto o resolver un problema, es posible hablar de un aporte cross functional. De esta manera, se abordan los problemas corporativos desde otro ángulo y se dispone de herramientas de innovación.

Además, cuando se obtienen visiones distintas desde perspectivas diversas, la toma de decisiones es más constructiva. A su vez, los integrantes de un equipo de trabajo no compiten, sino que colaboran para optimizar el uso del tiempo y los recursos de los que dispone una organización.

Para lograr este objetivo, hoy en día existen nuevas herramientas tecnológicas que fomentan la colaboración y la creación de comunidad. Además, estos recursos, que aumentan la productividad, son importantes para mantener entusiasmados a los miembros del equipo. Gracias al apoyo de GroundInn, es posible crear y desarrollar los entornos y las herramientas necesarias para favorecer el trabajo en comunidad.

El No Code y el trabajo en comunidad En particular, dentro del sector de desarrollo de software, hoy en día existe una tendencia que es perfectamente compatible con los valores del trabajo en comunidad. En este sentido, el movimiento No Code propone el diseño de aplicaciones móviles o páginas web sin necesidad de programar, o sea, sin la utilización de un código específico. Para lograr esto es necesario emplear herramientas tecnológicas que faciliten la tarea.

Ahora bien, para llevar adelante este y otros modelos de trabajo colaborativo o comunitario es necesario el apoyo de profesionales de comunidad. GroundInn no solo se ocupa de facilitar proyectos de coworking o coliving, sino que también cuenta con equipos que utilizan datos, investigan y aplican tanto metodologías como procesos para favorecer el crecimiento de una comunidad. Ser agente de comunidad es una profesión cada vez más valorada, que resulta vital para establecer lazos de colaboración en ambientes de trabajo que favorecen la innovación.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Por qué es importante adaptar el Power BI a los negocios? Comenzar con la alimentación saludable en septiembre de la mano de FITstore La comunidad como herramienta innovadora de crecimiento, por GroundInn Dr. Roberto Secondi, especializado en oftalmología y medicina estética facial Los mayores botes de lotería entregados en España