Aumentan en un 112% los ciberataques al Gobierno y al sector militar de Ucrania desde el inicio de la guerra, según una investigación de Check Point Software Comunicae

martes, 13 de septiembre de 2022, 17:31 h (CET) Más de 1.500 ciberataques semanales de media en todas las redes corporativas de Ucrania y 1.434 en Rusia. La media mundial es de 1.124 amenazas semanales Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), un proveedor líder de soluciones de ciberseguridad a nivel mundial, revela nuevos datos sobre ciberataques en el actual conflicto entre Ucrania y Rusia. Entre febrero y agosto de este año, los ciberataques al sector gubernamental y militar de Ucrania aumentaron un asombroso 112%, mientras que en Rusia disminuyeron un 8%.

En los últimos seis meses las cifras de los ciberataques relacionados con el actual conflicto entre Ucrania y Rusia se han incrementado notablemente. Las redes corporativas de Ucrania han recibido más de 1.500 ciberataques semanales de media en todas, superando a la media mundial (1.124 ciberataques semanales), y a la de Rusia (1.434 ciberataques semanales).

Por otro lado, se ha registrado un aumento del 25% en la media semanal de ciberataques a redes corporativas en Ucrania, en comparación con el año anterior al conflicto (1/1/22 - 21/2/22), mientras que a nivel mundial el aumento fue del 0,1% y en Rusia del 13%.

Se duplican los ataques al sector gubernamental/militar de Ucrania

El conflicto también ha afectado al sector gubernamental y militar ucraniano con impactos que casi duplican los de antes del inicio de la guerra (+112%). Este repunte es significativamente mayor, si se compara con Rusia (-8%) y con otras regiones.

"Hoy hablamos de los ciberataques en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia durante los últimos seis meses. Nuestras cifras incluyen lo que estamos viendo tanto en Ucrania como en Rusia. Tal vez la estadística más asombrosa que hemos documentado en este contexto es un aumento del 112% en los ciberataques al sector gubernamental y militar de Ucrania, mientras que en Rusia disminuyeron un 8%. Aunque Rusia no se ha desconectado por completo de Internet, según informes anteriores, sabemos que las redes y las páginas web gubernamentales y militares han aplicado diferentes medidas para limitar el acceso a agentes externos al país, lo que dificulta la ejecución de algunos de los ataques", Sergey Shykevich, director del grupo de inteligencia de amenazas de Check Point Software. "Después del conflicto, sea cual sea el resultado, estos grupos APT, hacktivistas e individuos no van a desaparecer sin más. Por el contrario, dirigirán sus conocimientos y herramientas hacia nuevos objetivos desatando un tsunami de ciberataques en todo el mundo. Ya hemos empezado a ver señales de alerta temprana de esto con los ataques a los socios de la OTAN, así como a los países que han acudido a la ayuda de Ucrania, aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Este conflicto ha visto cómo la actividad cibernética ha cambiado la cara de la guerra para siempre", alerta Shykevich.

