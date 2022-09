DHYVANA cuida la piel de toda la familia con cosmética 100 % orgánica Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 12:00 h (CET)

La cosmética orgánica para los más pequeños de la familia es la mejor opción cuando se trata del cuidado de la piel.

Por esta razón, la marca española DHYVANA ofrece productos naturales y veganos, con certificación ecológica y libres de ingredientes nocivos. Con su línea Family, esta firma demuestra su capacidad de ofrecer la máxima calidad en la higiene personal de todos los que se elige, mantener una piel saludable y además cuidar del medio ambiente. La ciencia y la naturaleza se unen así en un catálogo diverso y a la vanguardia en la cosmética que rompe esquemas dentro de su área.

Fórmulas naturales ni alérgenos El respeto al microbioma de la piel se traduce en fórmulas con pH equilibrado, libres de alérgenos y de todo lo que la piel no necesita. Los productos DHYVANA, tanto de la línea Family como el resto de las formulaciones de la marca están pensados para pieles sensibles, incluyendo atópicas y dañadas por las agresiones internas y externas. Quienes buceen por la tienda online no encontrarán conservantes sintéticos, detergentes agresivos, siliconas, ingredientes de origen animal, perfumes, ni fotoprotectores dañinos.

Para la delicada piel de los bebés, o pieles hipersensibles, la marca ha extraído todas las ventajas de componentes como el aloe vera, los aceites vegetales, vitaminas naturales, plantas terapéuticas y muchos más.

Productos certificados EcoCert La pantalla solar 100 % mineral SPF50-Plus es un fluido mineral que DHYVANA ha creado para la mejor fotoprotección, con base en activos como caléndula, aceite de almendras, aloe vera y vitamina. Está certificada COSMOS NATURAL, por utilizar ingredientes naturales biodegradables, sostenibles con los ecosistemas marinos y sin crueldad animal. Un lujo para la piel y el medioambiente.

El destacado Familiy Body Lotion es una loción ligera, calmante y nutritiva, elaborada con Manteca de Karité, Ácido Hialurónico vegano y aceites naturales muy ligeros y absorbentes, nada grasos y muy agradables a los sentidos. Al contrario que otras cremas, esta loción natural no tiene ningún aroma intenso, sino que es perfecto incluso para los más pequeños.

El Family Shampoo, de uso diario, ofrece a los consumidores un cuero cabelludo sano, protegido y re-energizado, gracias a una fórmula vegana y cruelty free que incluye componentes como Bayas de Açai y Goji, ácido hialurónico y limpiadores vegetales no sintéticos, sin siliconas ni ingredientes nocivos, que eliminan la contaminación y no dañan el equilibrio natural de la piel y el cabello.

Para un baño o ducha natural, amigable con la piel, DHYVANA ha creado el Family Shower Gel, con salvia, melisa, aceites nutritivos y agentes limpiadores vegetales, con capacidad de limpiar, calmar y proteger la barrera natural de la piel.

La última estrella con la que cierra el catálogo de esta línea es el Bálsamo Infantil Dermoprotector: esta pasta al agua calma, repara y protege la zona más sensible del pañal con Zinc y Aceite de Tamanu.

Cosmética 100 % made in Spain Todos los productos Family y el resto de las colecciones de DHYVANA pueden solicitarlos clientes de toda España y más allá de sus fronteras, con la seguridad de adquirir productos para el mejor trato a la salud de la piel y a la fuente de todo bienestar, como lo es la naturaleza.



