¿Cuáles son las ventajas de la nueva colaboración entre Ezpays y TaxDown a la hora de hacer la declaración de la renta? Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 11:52 h (CET)

Una de las obligaciones más importantes que tienen los contribuyentes en España es presentar la declaración de la renta. A este procedimiento se le debe prestar mucha atención, ya que omitir ingresos tributarios o eludir pagos de impuestos, entre otras faltas, puede acarrear multas leves, graves y muy graves.

Para que el proceso se lleve a cabo efectivamente, lo mejor que se puede hacer es optar por un experto en asesoría fiscal que se encargue de todo. Acudir a estos profesionales tiene muchas ventajas, una de las principales es que ayudan a obtener el máximo número de deducciones. En ese sentido, pensando en las necesidades de los ciudadanos, la empresa Ezpays ha anunciado recientemente una colaboración de partnership con TaxDown para que sus clientes presenten la declaración de una forma rápida y sin incidentes.

Todo acerca de la asociación entre Ezpays y TaxDown Son muchos los contribuyentes que tienen dudas y desconocimiento y que no saben por dónde empezar la declaración de la renta. Afortunadamente, Ezpays acaba de asociarse con TaxDown para que sus usuarios lleven a cabo el trámite de una forma práctica, sencilla, económica, segura y automatizada.

Desde Ezpays instan a los internautas a registrarse lo más pronto posible en su plataforma para aprovechar el descuento de 10 euros en todos los planes de su nuevo partner TaxDown, así como también los 14 días de prueba gratis que ofrecen en Ezpays.

Para quienes no lo saben, TaxDown es una plataforma que permite a los usuarios declarar la renta de forma online en pocos pasos. En primer lugar, se debe crear una cuenta, después es necesario acceder a los datos de Hacienda, responder una serie de preguntas simples y se obtendrán los resultados al momento.

Lo más destacado es que la mencionada aplicación cuenta con especialistas en el área fiscal que se encargan de revisar las declaraciones exhaustivamente para evitar todo tipo de errores y posteriormente presentarlas.

Por qué utilizar TaxDown: estas son las razones Lo que busca Ezpays al unirse con TaxDown es aportar a sus clientes las mejores soluciones. Una de las grandes ventajas de utilizar la plataforma para declarar la renta es que antes de contratar el servicio se puede utilizar el simulador de forma gratuita.

TaxDown cuenta con un equipo de asesores especializados enfocados en que los contribuyentes ahorren lo máximo posible en deducciones. Los especialistas no solo revisan las declaraciones y las presentan, sino que también están a disposición de todos aquellos que tengan dudas y preguntas, ocupándose a la misma vez de cualquier notificación que los ciudadanos reciban de Hacienda.

La plataforma cumple con las normativas de protección de datos que instan a respetar la política de privacidad. Para obtener precios accesibles para los planes de TaxDown, el primer paso será empezar registrándose en Ezpays, un servicio de open banking que a día de hoy ya reúne a más de 30.000 usuarios.

Sobre TaxDown TaxDown es la alternativa inteligente para la renta. Se trata de una compañía española que ha revolucionado la asesoría fiscal, poniendo en el mercado un servicio digital pionero que permite realizar la declaración de la renta, de forma sencilla, garantizando al contribuyente el mejor resultado.

En TaxDown presentan cientos de miles de declaraciones bien hechas cada año a través de su propia plataforma y ahorran así más de 35 millones de euros a los contribuyentes de manera oficial, al ser colaboradores sociales de la Agencia Tributaria.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.