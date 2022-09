Vuelta al cole, vuelta al gasto: material escolar de oferta en Megacity Comunicae

martes, 13 de septiembre de 2022, 13:04 h (CET) La vuelta al cole ha coincidido este año con un episodio inflacionista que incrementa los gastos de la vuelta al cole y a la oficina. De todos modos, existen algunas prácticas para reducirlos, como los 12.000 productos de material escolar de Megacity en oferta Tras decir adiós a las vacaciones para dar entrada al inicio de un nuevo curso escolar, las familias se enfrentan a un nuevo gasto: el de la vuelta al cole. En Megacity, papelería online especializada en material escolar y material oficina, son conscientes de lo que significa económicamente y a nivel de logística organizar el inicio de curso. Por ello, una vez eliminadas casi todas las limitaciones implantadas en los dos últimos dos años a raíz de la pandemia de la COVID-19, este año el regreso a la normalidad supondrá un mayor gasto económico respecto el curso anterior.

Un curso muy complicado

Especialmente difícil porque la vuelta al cole no escapa al encarecimiento de la cesta de la compra, desde el gasto más básico, el de los libros (que son los que más se han encarecido), a los aparatos tecnológicos, pasando por las actividades extraescolares o la ropa.

Y es que un reciente estudio de Banqmi, el comparador de productos financieros, referente al curso 2022-2023 indica que las familias pagarán por alumno más de 400 euros de media. Lo que implica un incremento de un 4,7% respecto a lo que gastaron el curso pasado, suponiendo uno de los aumentos más importantes de los últimos 5 años.

Además, el Instituto Nacional de Estadística ha indicado, por ejemplo, que subirá un 2,4% el precio de la ropa infantil o un 9,4% el importe del calzado.

Las mejores estrategias de ahorro para la vuelta al cole

Teniendo en cuenta que los mayores desembolsos se centran sobre todo en los libros de texto y el material escolar, Megacity se ha propuesto favorecer las economías familiares, siguiendo con su línea de ofrecer las mejores marcas, a precios realmente competitivos. Por ello, las familias que busquen fórmulas para ahorrar encontrarán en la papelería online el mejor aliado para recortar algunos gastos derivados de las necesarias compras de mochilas, estuches, bolígrafos, lápices, rotuladores o material de dibujo.

Más de 12.000 productos de material escolar en oferta en Megacity

Haber dejado las compras para el final también ayuda a ahorrar más. En Megacity han decidido promocionar numerosos productos ideales para la vuelta al cole y a la oficina, facilitando la cuesta de septiembre. Unos descuentos que favorecen a las familias que todavía no disponen del material necesario, o que han decidido escalonar las compras, beneficiándose así de adquirir los productos necesarios a medida que los vayan necesitando.

Por otro lado,el intercambio de libros puede suponer una importante forma de reducir la factura de septiembre. Recuperar los libros usados del curso anterior, algo que suele gestionar el propio centro educativo o las asociaciones de padres, resulta una opción más económica respecto a la compra de libros nuevos. Además, comparar precios de tabletas y otros dispositivos digitales, por ejemplo, utilizando un comparador, también es una buena idea a la hora de ahorrar algunos euros.

Envíos en 24 horas

Los envíos de Megacity son urgentes, para que así los usuarios reciban todo lo solicitado en 24 horas en su domicilio, siempre que los pedidos se realicen antes de las 12:00h. En caso de duda o necesitar más información, la empresa aragonesa ha empezado a ofrecer atención personalizada por teléfono, email y también por WhatsApp.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comprar hamacas al mejor precio, el éxito detrás de los comparadores de producto, por Tophamacas.es Consultia Business Travel comienza su segundo roadshow Vuelta al cole, vuelta al gasto: material escolar de oferta en Megacity Familia política, infidelidad o tiempo para pensar: los principales motivos de las separaciones después de las vacaciones SYNLAB: Cada día en el mundo se producen más de un millón de infecciones de transmisión sexual (ITS)