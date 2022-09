Consultia Business Travel comienza su segundo roadshow Comunicae

martes, 13 de septiembre de 2022, 13:08 h (CET) La compañía pone en marcha para este último trimestre del año nuevas presentaciones itinerantes en Madrid, Sevilla, Valencia y Bilbao para acercar la tecnología de Destinux a nuevas empresas. La presentación itinerante llegará también a Portugal con dos eventos en Lisboa y Oporto Consultia Business Travel, compañía española especializada en la gestión integral de viajes de negocios, reanuda su roadshow para dar a conocer su plataforma tecnológica Destinux. Se trata del primer SaaS (Software as a service) que permite la digitalización y optimización de los viajes corporativos, elimina los fees de gestión y se integra con múltiples ERPs.

Tras el éxito de acogida de su primer roadshow en el que recorrió un total de 3.842 Km. durante el primer semestre del año, la compañía pone en marcha para este último trimestre del año nuevas presentaciones itinerantes en Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao y en esta segunda etapa da el salto a Portugal incluyendo Lisboa y Oporto, para acercar la tecnología de Destinux a nuevas empresas. En ellas los directivos y responsables de la gestión de los viajes de empresa podrán conocer de primera mano una herramienta digital que permite analizar de una manera fácil y muy visual toda la información relativa a los viajes de negocios que realiza una empresa y controlar sus gastos permitiendo ahorrar hasta un 20% en el presupuesto destinado a esta partida.

Durante las presentaciones itinerantes, estarán presentes Juan Manuel Baixauli, COO y fundador de Consultia Business Travel; Anabel Leal, directora comercial, Ricardo Ferreira, director comercial en Portugal y Carlos Martínez, CEO de la compañía. "Debido a la excelente acogida del primer roadshow se decidió presentar una nueva edición en este mismo año para llegar a nuevas ciudades y ayudar a nuevas empresas a acelerar su transformación digital y la gestión estratégica de los viajes de negocio", afirma Carlos Martínez.

Consultia Business Travel recorrerá a partir del 29 de septiembre ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Lisboa y Oporto en las que contará con la participación de empresas de diferentes sectores.

Hacia una gestión más eficiente de los viajes corporativos

Los viajes de negocios, tras las restricciones derivadas de la pandemia, han resurgido de nuevo, continúan siendo imprescindibles para que una empresa siga creciendo, estrechando relaciones con clientes, proveedores y también con los propios empleados fuera de su sede.

Contar con las funcionalidades de Destinux permite una gestión estratégica de los viajes corporativos con un trato humano. La herramienta facilita ajustar los gastos que realiza una compañía en esta partida a los objetivos predefinidos y controlar que no se desvíen del presupuesto. De esta manera una organización puede calibrar el cumplimiento de las políticas de compra en viajes; conocer qué departamentos, perfiles, o unidades se desvían más del presupuesto; y el porcentaje de cumplimiento del mismo para poder reaccionar en consecuencia y subsanar errores. Según afirma un reciente estudio de Aberdeen Group, la implementación de una herramienta de gestión y monitorización de viajes corporativos incrementa un 40% el cumplimiento de las políticas de compra en una organización y reduce en un 70% del tiempo dedicado a su gestión.

Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel® es una compañía española especialista en la gestión integral de los viajes de negocios (Travel Management Company). Ofrece una solución diferenciada basada en un software en la nube (Destinux®) y un servicio de asesoramiento personalizado (Personal Travel Assistant), ofreciendo una solución integral para la gestión de los viajes de empresa. Además, gestiona las necesidades de reuniones, incentivos, congresos y eventos (MICE) que la empresa necesite.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, RENFE y taxis y VTC en más de 90 estados, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comprar hamacas al mejor precio, el éxito detrás de los comparadores de producto, por Tophamacas.es Consultia Business Travel comienza su segundo roadshow Vuelta al cole, vuelta al gasto: material escolar de oferta en Megacity Familia política, infidelidad o tiempo para pensar: los principales motivos de las separaciones después de las vacaciones SYNLAB: Cada día en el mundo se producen más de un millón de infecciones de transmisión sexual (ITS)