Los productos de Kärcher son la solución para la limpieza en las empresas

martes, 13 de septiembre de 2022, 11:33 h (CET)

Mantener la limpieza en las empresas es una buena forma de fomentar la comodidad de los empleados, mejorando así su productividad y proactividad. Pero no solo eso. La desinfección y la higiene son factores clave para preservar no solo la buena salud de los empleados, sino también una buena imagen de la compañía. Estas suelen ser arduas tareas cuando se cuenta con muchos espacios de trabajo y una gran cantidad de empleados.

Por eso, los productos de Kärcher son la solución para la limpieza de las empresas, ya que permiten realizar el aseo de forma fácil y efectiva, con la más alta tecnología en equipamiento profesional.

¿Cuál es la clave para mejorar la limpieza en las empresas? En el ámbito profesional, cada espacio de trabajo necesita una limpieza en profundidad para que los empleados puedan desempeñar su trabajo de forma adecuada. La presencia de polvo en las superficies de los escritorios, de las sillas o de las maquinarias de trabajo dificulta el desarrollo óptimo de las labores cotidianas, más aún si alguno de los empleados padece alergias.

Las alfombras y, en general, todo el mobiliario de las oficinas, las industrias y los comercios, suelen ensuciarse fácilmente durante las jornadas laborales. Las manchas de café en los escritorios, los derrames de aceite en las maquinarias, el suelo embarrado y los baños mojados, son algunas de las escenas que se presentan en empresas que no están bien higienizadas y limpias. Esto transmite malos olores, fomenta la presencia de plagas de gérmenes y da mala imagen en general, lo que provoca un ambiente de trabajo negativo.

Por lo contrario, garantizar una buena higiene y desinfección en las empresas, convertirá los espacios de trabajo en lugares organizados y brillantes, que mejorarán la concentración y motivación de los equipos de trabajo.

¿Qué soluciones ofrece Kärcher para la limpieza en empresas? Esta compañía alemana es una de las líderes mundiales en la fabricación de equipos de limpieza, ya que ha revolucionado el sector de la limpieza desarrollando tecnologías innovadoras para la limpieza, higiene y desinfección de todo tipo de superficies.

Los productos de Kärcher están diseñados para desinfectar y limpiar en profundidad espacios profesionales de todos los sectores, grandes o pequeños. Comercios, industrias, hospitales, hoteles, oficinas e, incluso, en sistemas de lavado de vehículos o en el sector de la agricultura. Estos son solo algunos de los sectores profesionales para los que la empresa alemana cuenta con equipamiento de limpieza profesional específico.

En la gama de productos de Kärcher se encuentran desde fregadoras, aspiradoras, barredoras y limpiadoras de alta presión, hasta equipos para el pulido de suelos, limpieza en profundidad de superficies textiles y limpiadoras de vapor, además de otros equipos de limpieza profesionales, detergentes y una gran gama de accesorios. Estos productos garantizan unos resultados de limpieza y desinfección en profundidad, fácil y eficiente, siempre manteniendo una limpieza sostenible y respetuosa con el medioambiente, mejorando la productividad de los empleados, protegiendo su salud y general ofreciendo una imagen mejor de la compañía.



