‘El largo plazo se antoja complejo’, la opinión del CEO de Property Buyers acerca de las hipotecas

martes, 13 de septiembre de 2022, 11:33 h (CET)

El mercado inmobiliario español continúa produciendo indicadores positivos, a pesar de la inflación, la incertidumbre y la crisis desatada por la guerra en Ucrania. Enric Jiménez, CEO de Property Buyers, una de las empresas más destacadas a nivel nacional en el sector de servicios de personal shopper inmobiliario, concede una entrevista en la que brinda su análisis y mirada sobre el contexto actual y la evolución del mercado a corto y largo plazo. Además, comenta cuál es el tipo de hipoteca más conveniente a día de hoy.

El contexto económico actual está marcado por la inflación y la incertidumbre derivada de la guerra. ¿Se trata de un marco favorable para las inversiones inmobiliarias?

«La incertidumbre genera miedo hacia los bolsillos, por tanto, los compradores con más miedo esperan a que pasen las turbulencias. En estas circunstancias suele haber menos demanda a la vez que más oferta, ya que algunos vendedores también por el mismo miedo quieren obtener liquidez para sus bolsillos. Por tanto, hay precios que se pueden negociar mejor o que bajan, siendo un buen momento para comprar o invertir».

¿Qué tipos de hipotecas resultan más convenientes en el contexto actual? ¿Por qué?

«Venimos de hipotecas fijas a máximo de años sin discusión, con porcentajes en torno al 1%, y aunque el 2% o incluso el 3% no serían malas opciones, para tranquilidad de los que piden hipotecas, el tipo mixto se erige con fuerza para los próximos meses, ya que el variable 100% que sería la mejor opción a corto, genera incertidumbre a medio/largo plazo».

Según datos del INE, durante el primer semestre de 2022 se han concedido más de 236.400 hipotecas. Es el registro más elevado desde 2012. ¿Cuáles son los factores que explican este fenómeno?

«Claramente, los tipos fijos al 1% animaron a este récord de hipotecas, además veníamos de un año y medio de pandemia donde se había ahorrado mucho ante la falta de poder viajar, consumir, etc. El ahorro y los buenos tipos de interés explican el auge de compra o inversión».

En los últimos meses, se ha registrado un aumento del Euríbor. ¿Esto ha afectado a la demanda de hipotecas?

«Indiscutiblemente. En poco más de un mes, ha subido el Euríbor más que en los 3 últimos años (acumulado). Quien se había hecho números antes de vacaciones con una entrada y una cuota cómoda respecto a su situación de ingresos, al cambiar los tipos al alza, les ha trastocado sensiblemente sus números y, por tanto, esperan a una estabilización de los tipos».

¿Cuál es su visión con respecto a las hipotecas en el mercado español con respecto al corto y largo plazo?

«A corto plazo subidas regulares que empujarán a estudiar hipotecas sobre todo mixtas y variables, una vez estabilizado el Euríbor sin subidas bruscas, volver a hacer números con hipotecas fijas. El largo plazo se antoja complejo, y, por lo tanto, no sería de extrañar ir cambiando de tipo de hipoteca, con la misma u otra entidad bancaria para estabilizar el que es el mayor gasto mensual en una unidad familiar».

¿Hay riesgos de que la situación actual derive en una nueva burbuja inmobiliaria?

«No, básicamente porque los bancos están concediendo hipotecas entre el 80% y el 90% (pocas al 100% o 100% + gastos) y el mercado está siendo sostenible a la demanda anual entre segunda mano y obra nueva, con una media de 500.000 viviendas desde el año 2015».

¿Cuáles son los momentos del año más convenientes para pedir una hipoteca y comprar una propiedad?

«Para comprar una propiedad, está claro, deben ir a contracorriente de los meses que hay más actividad, ya que si el mercado funciona y está caliente, los compradores tienen menos opciones de negociar, por tanto, evitar los meses de primavera (que la sangre se altera y es donde se realizan el mayor número de compra ventas) y el mes de diciembre, puesto que, por temas fiscales, también es un mes caliente y los precios son difíciles de negociar (aunque se puede encontrar alguna oportunidad por el mismo tema). Y las hipotecas irán en función de cuando se realice la compra. Evitar sobre todo los meses cercanos a agosto, ya que se suelen eternizar las concesiones y perjudica sensiblemente a los tiempos de la compraventa».

Según Enric Jiménez, CEO de Property Buyers, los tipos de hipoteca mixto o variable son los más convenientes en el contexto actual. Además, es importante destacar que si bien este especialista no considera probable una crisis, el largo plazo se presenta con cierta complejidad.



