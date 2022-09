El nuevo remix de Marky StarDST ya se encuentra disponible en muchas plataformas musicales Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 11:35 h (CET)

La versión en remix de “I Love it” el primer single del artista español Marky StarDST ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales más reconocidas en la actualidad.

La canción inspirada en una experiencia personal del cantante que celebró su debut hace pocos días, ya cuenta con su versión remix, cuyo objetivo es ampliar su alcance en la población y que las personas encuentren en este tema una motivación para superar momentos difíciles.

Promover la igualdad, la confianza en sí mismo y enviar un mensaje claro a los haters son parte de los objetivos que Marky StarDST busca con esta canción. Esta combina elementos musicales modernos para atraer a los amantes del electro-pop.

Una versión más bailable y hecha en casa Quienes deseen escuchar el remix de “I Love it” pueden hacerlo desde plataformas como Spotify, Apple Music o iTunes Store. El tema también se encuentra disponible en YouTube Music, SoundCloud y Deezer, lo cual permite a los seguidores de Marky StarDST encontrar su música en diferentes espacios digitales.

A diferencia del single original lanzado hace pocas semanas, el remix de la canción se presenta como una versión más bailable en la que el público podrá disfrutar no solo de un inspirador mensaje, sino también de un ritmo agradable, fresco y alegre. Este producto musical ha sido elaborado desde la casa del propio artista, utilizando los elementos tecnológicos y conocimientos musicales que hasta ahora le han llevado a convertirse en uno de los músicos más reconocidos del momento.

Además de las plataformas musicales, los seguidores del cantante y compositor podrán disfrutar del remix de “I Love it” en las redes sociales del artista, donde además podrán enterarse de todas las novedades y próximos proyectos que se encuentran en el cronograma de Marky StarDST.

Un trabajo musical inspirado en una historia de su vida Víctima de una desafortunada experiencia en la que perdió meses de su trabajo, Marky StarDST ha encontrado en la música, específicamente en el tema “I Love it”, la posibilidad de canalizar todos los sentimientos de decepción, frustración y odio que por mucho tiempo estuvieron consumiendo sus energías.

A través de la letra y esta nueva versión remix del tema, el artista refleja su gratitud con la vida, apagando sus pensamientos negativos e inspira a otros a no cambiar su esencia, sino, más bien, a confiar en sí mismos, en sus talentos y en la posibilidad de salir adelante a pesar de las circunstancias que puedan generarse en el camino.

Contando su propia historia, además, Marky StarDST demuestra que más allá de su reconocimiento como artista, es una persona que ha atravesado situaciones difíciles y que ha sabido superarlas por sus propios medios. “I Love it” termina con un mensaje de agradecimiento y la creencia de que no existe nada mejor que invertir en la propia facilidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.