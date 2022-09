Para conseguir una sonrisa perfecta, ¿Carillas o blanqueamiento? Emprendedores de Hoy

Hoy en día, conseguir una sonrisa perfecta se ha convertido en una constante que muchas personas desean lograr. Sin embargo, surge una duda bastante común ¿qué método es más conveniente, las carillas o el blanqueamiento dental?

Este cuestionamiento es respondido por expertos que afirman que ambos son buenas opciones. Sin embargo, resulta útil conocer las características de la zona bucodental de cada persona para recomendar el más adecuado. Por esta razón, es oportuno recibir asesoría especializada como la ofrecida por el Grupo Clínico Odontológico Clínicas Cleardent. Además de disponer de ambos procedimientos, la clínica realiza de forma opcional una consulta virtual gratuita para informar sobre el tratamiento de estética dental más pertinente. Este se lleva a cabo antes de visitar las instalaciones físicas de cualquiera de sus clínicas dentales situadas en ciudades importantes de Andalucía.

¿En qué consiste el tratamiento de carillas dentales y para quién está pensado? El tratamiento estético de carillas dentales consiste en la adhesión de finas láminas de materiales como la porcelana o el composite a la parte frontal de los dientes, con el objetivo de tapar todo tipo de problemas relacionados con la forma, alineación y apariencia de las piezas dentales naturales.

Al tratarse de reconstrucciones estéticas que mejoran la imagen externa de la dentadura, se recomienda este tratamiento para personas que tengan dientes fracturados, con formas irregulares y coloración oscura. Asimismo, es ideal para casos en los que haya espacios entre los dientes apreciables a simple vista, mal posicionamiento y manchas superficiales que no son eliminadas con el blanqueamiento dental. Este procedimiento es realizado por Clínicas Cleardent con carillas de composite, porcelana y la novedosa técnica First Fit que sigue un proceso 100 % digital y personalizado para la colocación de las mismas.

El tratamiento de blanqueamiento dental y para quiénes está indicado El blanqueamiento dental es uno de los tratamientos de odontología estética más reconocidos a nivel internacional. Consiste en la eliminación de manchas en los dientes y en la obtención de una tonalidad más brillante y blanca. Los agentes blanqueadores utilizados en este procedimiento siguen un minucioso protocolo que garantiza su eficiencia y cero toxicidad para el organismo.

Al tratarse de un tratamiento no invasivo que mejora la apariencia de los dientes con un efecto aclarador, se recomienda para cualquier persona que tenga oscurecimiento en sus piezas dentales. Es imprescindible que esté realizado por expertos como los profesionales de la Clínica Cleardent, que lleva a cabo el procedimiento en sus instalaciones, en casa de los pacientes o alternando ambos lugares. La metodología de este centro odontológico incluye revisión dental, gel protector para las encías, aplicación de peróxido de hidrógeno y su fotoactivación para que se evidencie el aclarado natural.

Las carillas dentales y el blanqueamiento contribuyen a elevar la autoestima de los pacientes, mejorar su calidad de vida y afianzar sus relaciones sociales. Ambas son estrategias efectivas, seguras y fiables.



