OK Mobility Group cierra los primeros siete meses de 2022 con un EBIT de 33,28 millones de euros

martes, 13 de septiembre de 2022, 10:05 h (CET) En 2021 OK Mobility España S.L. fue la empresa de alquiler de vehículos más rentable de España OK Mobility Group ha obtenido durante los primeros siete meses de 2022 un resultado neto de explotación (EBIT) de 33,28 millones de euros, lo que supone multiplicar por dos la cifra obtenida durante el mismo periodo de 2021. Asimismo, la compañía de movilidad global ha alcanzado un EBITDA de 45,19 millones de euros, es decir, un 190% superior al de los primeros siete meses del pasado ejercicio.

Por otra parte, de enero a julio, el margen operativo de la compañía ha superado los 70 millones de euros, doblando la cifra obtenida el pasado año.

Precisamente en 2021, OK Mobility España S.L. se posicionó como la empresa de alquiler de vehículos más rentable de España, superando a todas las compañías nacionales y multinacionales del sector, con un EBIT de 37,8 MM de euros. Al respecto, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha mostrado su satisfacción por estos resultados y ha asegurado que "en apenas 12 años en este sector, hemos conseguido liderar en España el mercado del alquiler de vehículos en cuanto a rentabilidad. La escalabilidad que caracteriza a nuestro modelo de negocio, al que se suma nuestro espíritu competitivo, nos lleva, evidentemente, a buscar estos mismos hitos en más países".

En cuanto a los resultados alcanzados en lo que va de 2022, Ktiri ha afirmado que "precisamentenuestro disruptivo modelo de negocio nos permite conjugar crecimiento y rentabilidad. La perfecta aplicación de nuestro plan estratégico #OKontheRoad conlleva que podamos conciliar expansión geográfica, calidad y rentabilidad".

En este sentidoel Chief Financial Officer de OK Mobility, Francisco Muñoz, ha destacado que"gracias a ello, nuestra proyección para este ejercicio nos lleva a prever que podríamos llegar a alcanzar los 100 millones de euros de EBITDA".

En la actualidad, OK Mobility está presente en 10 países europeos: España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, Grecia, Malta, Croacia, Serbia y Montenegro; a los que próximamente se les sumarán nuevos países.

