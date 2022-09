Curso de Dive Guide para convertirse en instructor de buceo con Scuba Plus Emprendedores de Hoy

El buceo permite a las personas que lo realizan conocer lugares secretos y desconocidos dentro del espacio acuático. Con esta actividad recreativa, además, es posible estar en completo contacto con la naturaleza.

En este mundo, hay profesionales como el instructor de buceo que se encargan de guiar a los buzos en todo lo necesario para el desarrollo de las actividades subacuáticas. En este aspecto,Scuba Plus presenta un curso de Dive Guide disponible para todos los interesados en convertirse en instructores de buceo.

Curso de Dive Guide para quienes quieren iniciar su formación profesional como instructores de buceo Dive Guide es el nombre que recibe la figura dentro del buceo capaz de guiar, en las inmersiones y es el primer paso para convertirse en instructor de buceo, para enseñar y formar a otros en las técnicas de esta disciplina. Además, es quien cuenta con el conocimiento y la práctica para hacer frente a cualquier incidente que involucre el rescate, primeros auxilios y demás situaciones que se presenten en la actividad de buceo. El curso de Dive Guide de Scuba Plus presenta un programa de formación integral que prepara al buceador en la impartición de briefings de buceo y en la evaluación detallada del lugar en el que se realizarán las actividades. Además, añade en la formación la preparación para guiar en las inmersiones, en los programas de snorkel y todas las herramientas para alcanzar el primer nivel profesional que permitirá al candidato para ejercer como guía de buceo calificado en cualquier centro de buceo. El curso está indicado para mayores de 18 años, sin previa participación, y comprende 5 sesiones académicas, 3 sesiones de piscina y 3 inmersiones en aguas abiertas, con una duración total de entre 35 y 45 horas aproximadamente.

Toda la oferta de Scuba Plus En Scuba Plus, se especializan en la formación de profesionales del buceo mediante una variedad de cursos adaptados a todos los niveles. El primer nivel comprende cursos de iniciación, con programas de scuba diving, de free diving y de ecology, estos últimos orientados a la identificación de corales y peces y a la interacción con animales marinos como mantas, tiburones y tortugas.

Consiguientemente, tienen cursos avanzados de scuba diving y de extended range para el buceo en cuevas, en cavernas y en pecios y el buceo técnico en pecios. Finalmente, los cursos pro están orientados a los divemaster que quieren tener una especialización, llegar a ser instructores de buceo o instructores con especialidad SSI.

El mundo del buceo ofrece grandes posibilidades para disfrutar como actividad recreativa o deportiva. Los cursos de Scuba Plus permiten dar un paso adelante en esta disciplina y convertirse en un instructor de buceo profesional para compartir con otros las bondades de esta actividad acuática. Además, el gerente de Scuba Plus es Instructor Trainer y Médico Máster en Medicina Subacuática e Hiperbárica e imparte todos los cursos para profesionales de buceo.



