Urban Poke abre nuevo local Valdebebas y se prepara para la apertura de seis nuevos restaurantes en el tercer cuatrimestre del año

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:28 h (CET)

Urban Poke, la cadena especializada en poke bowls, sigue fortaleciendo su plan de expansión. Esta vez inaugura su decimonoveno restaurante en la Comunidad de Madrid, específicamente en el área residencial de Valdebebas.

En el nuevo local, de 200 metros cuadrados, se podrá disfrutar de la carta completa de la marca, está ubicado en el número 67 de la Calle José Antonio Fernández Ordóñez y atenderá a unos 40 comensales en sala.

En palabras de Pedro Sánchez, Director General de Urban Poke “Esta apertura no solo supone para la marca un gran hito de expansión en la Comunidad de Madrid, sino un paso más que nos acerca a cumplir con nuestro objetivo de crecimiento para cerrar el 2022 con 30 locales firmados. Llegar a Valdebebas nos permitirá seguir consolidando nuestra presencia en el extrarradio de Madrid y acercar nuestra propuesta gastronómica a clientes que no disponen de una oferta variada de opciones saludables”.

El nuevo local dispondrá de servicio a domicilio a través de los principales operadores de delivery (Uber Eats, Just Eat y Glovo).

Seis nuevos locales en los próximos meses

En las próximas semanas, además, abrirá en régimen de franquiciado el vigésimo restaurante de la cadena en el barrio residencial madrileño Montecarmelo. La marca también se prepara para robustecer su plan de expansión en el resto de la península y llevar el exitoso formato de comida rápida saludable a ciudades como Granada, Málaga, y Toledo.

Primer food truck de la marca

Como parte de su estrategia de marketing y posicionamiento, Urban Poke estará presente con su primer food truck en dos eventos de entretenimiento y deportivos con los que pretenden ganar reconocimiento de marca.

El primero de ellos, ha tenido lugar en el festival de música Coca Cola Music Experience en el recinto IFEMA Valdebebas y el segundo, recibirá a más de 2.500 competidores que medirán fuerzas en el Madrid CrossFit Championship 2022 (el principal campeonato de CrossFit a nivel europeo) del 9 al 11 de septiembre en la Caja Mágica. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

