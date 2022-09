Comida colombiana a domicilio de la mano de D’Carnilsa Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

La comida colombiana, además de deliciosa es diversa. Hay una variedad de platos originales y versátiles que mezclan sabores, aromas y colores capaces de deleitar a los paladares más exigentes.

La gastronomía de este país traspasa sus fronteras, pues se sirve en las mesas de muchas naciones del mundo, como por ejemplo en España, donde hay restaurantes y comercios con alimentos típicos de Colombia.

Uno de los tantos es la empresa de alimentación D’Carnilsa, la cual tiene a disposición un amplio catálogo de productos para todo tipo de gustos. Este lugar tiene su sede física en Madrid, pero comercializa de forma online.

La variedad de comida colombiana que se puede encontrar en D’Carnilsa Los amantes de la comida colombiana pueden visitar la tienda online D’Carnilsa, donde disponen de una variedad de opciones suculentas para preparar en casa a cualquier hora del día. Entre las alternativas destacan el típico chorizo Santa Rosano hecho con pernil y tocino de cerdo que sirve de protagonista para innumerables recetas, así como también las jugosas salchichas rancheras y el salchichón cervecero.

En esta tienda también se pueden adquirir arepas de maíz empaquetadas y listas para asar y rellenar con los embutidos. Como alternativa de postre ofrecen el suculento manjar blanco colombiano, un producto artesanal preparado con leche entera y azúcar batido a mano y cocinado en fogón de leña.

Cualquiera de los artículos se pueden comprar al detalle para prepararlos en casa. No obstante, los vendedores minoristas y mayoristas como restaurantes, bares y tiendas de alimentación, etc., pueden surtir sus negocios con estos productos. Igualmente, los distribuidores pueden hacer sus pedidos, los cuales se entregan a cualquier parte de España o en los países de la comunidad europea. En cualquiera de los casos, es necesario acceder al e-commerce, donde se puede descargar el catálogo y ponerse en contacto con el departamento de ventas vía WhatsApp.

La tienda online ofrece contenido interesante para los usuarios En la tienda online D’Carnilsa no solo se limitan a la venta de exquisitos productos de tradición colombiana, sino que además ofrecen contenido de valor para que las personas sepan el origen y la historia de los alimentos que están llevando a sus casas.

En la tienda, hay un apartado de recetas que se pueden elaborar con los productos disponibles. También hay una alternativa en la que ponen a disposición algunos trucos para conservar los alimentos, recomendaciones para optimizar el tiempo en la cocina, entre muchísimos más.

Los productos de D’Carnilsa se han convertido en una excelente alternativa para los ciudadanos colombianos y latinoamericanos que viven en Europa y que no quieren dejar sus costumbres gastronómicas atrás, pero también han llegado para cautivar a los ciudadanos europeos que valoran la cultura gastronómica de otros países.



