Mediador de seguros, cómo estar al día en formación de alto nivel con un pódcast

El día a día se come a las personas. En el mundo de la mediación de seguros, este es el mayor enemigo, tanto para corredores como para agentes de seguros que no tienen una metodología de trabajo donde debe dominar la productividad del tiempo.

Por ello, muchas veces se escucha en el sector que alguien «no tiene ni tiempo para pensar», «no tiene tiempo para formación continua», etc.

Un pódcast concreto para los mediadores de seguros Hoy en día, el mundo del podcasting está de moda. Es por ello que Rafael Bonilla está triunfando con su pódcast Asegur-Arte, El Arte de Asegurar, un pódcast a nivel internacional de habla hispana por y para los mediadores de seguros.

Los comentarios de los corredores y agentes de seguros son muy positivos y, sobre todo, destacan la versatilidad que tiene un pódcast para escucharlo en cualquier sitio: en el trabajo, en el gimnasio, andando, en casa, en el coche…

Resultados: es lo que importa Rafael Bonilla destaca que su única función es que cada episodio sea útil y divertido para los mediadores de seguros y que, si aplican lo enseñado en cada episodio, los resultados de sus objetivos se pueden ver muy beneficiados. De esto se trata, de que los pódcast tengan un gran valor para el oyente.

Cada uno de los episodios debe tratarse de una experiencia interactiva El mayor honor que puede tener cualquier podcaster es que los oyentes interactúen, bien haciendo comentarios, compartiendo los episodios por las redes o descargándose los regalos que se suelen hacer relacionados con la temática del episodio (plantillas, guiones, herramientas, etc.).

La constancia en lanzar los episodios es primordial para la reputación de los podcasters. Por eso, Rafael Bonilla, mentor de seguros y creador de Mediador All In One (Método MAIO) lo tiene muy claro: «El día que decidí montar este tinglado del pódcast era para durar y durar, yo no soy de modas, cuando me comprometo con mis seguidores voy a muerte y me divierto y aprendo en cada episodio», comenta el mentor.

Ponerlo fácil Asegur-Arte se puede escuchar en algunas de las plataformas más importantes de podcasting: Ivoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Podimo y Spotify, así como en la web oficial de Asegur-Arte.