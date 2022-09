La gestión de riesgos en el comercio de divisas, de la mano de IMGFX Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El comercio de divisas se caracteriza por tener una gran rentabilidad. Esto hace que se destaque como mercado financiero en el plano internacional, siendo uno de los más elegidos por los inversores.

Uno de los puntos que refleja dicha situación es que a diario se negocian más de 5 billones de euros, lo que lo convierte en un sistema tentador para cualquier persona que tenga el objetivo de obtener beneficios económicos.

No obstante, dicho mercado presenta riesgos de pérdidas financieras. Para prevenir esta situación, es recomendable contar con estrategias adecuadas, como las que plantea IMGFX, un bróker forex para inversores con más de 6 años de experiencias en el mercado. IMGFX ofrece esta información a sus clientes y a los forex IB, que son aquellos afiliados que quieran crecer su negocio con IMGFX.

Claves en la gestión de riesgos en el comercio de divisas En cualquier ámbito de la vida, la falta de planificación trae consecuencias. En el caso del comercio de divisas, no contar con un método puede generar pérdidas irreversibles de la inversión en el mercado financiero.

Es por eso que los expertos sostienen que contar con información sobre el sistema y tener un enfoque adecuado en el momento de operar en el mismo son dos cuestiones indispensables que debe tener en cuenta cualquier persona.

En IMGFK hacen hincapié en contar un buen plan comercial. Esto tiene que ver con el proceso de toma de decisiones ante determinadas situaciones y está ligado tanto al contexto como a cuestiones propias de la personalidad.

Por otra parte, una de las gestiones de mayor relevancia tiene que ver con la cantidad de dinero que se decide invertir. En relación con ello, desde el bróker fomentan efectuar inversiones con dinero no necesario, es decir, con una cantidad conservadora de los fondos disponibles.

IMGFX garantiza seguridad en el mercado de divisas Con una amplia experiencia en el mercado, IMGFX es garantía para cualquier persona que quiera invertir dinero para obtener rentabilidad, a partir de la aplicación de tecnologías probadas y ejecución económica eficiente.

El bróker nació en 2015 y con el paso de los años se ha consolidado como referente a nivel internacional, destacándose por ser un entorno comercial seguro y brindar un servicio ágil y rápido para sus clientes.

Entre los beneficios de operar en dicha plataforma, se destacan la posibilidad de hacerlo de forma anónima, manteniendo segura la identidad; sin contratiempos, evitando rastreos; y a través de la plataforma MT4, el sitio de negociación más popular del mundo. Además, los depósitos y retiros instantáneos pueden efectuarse de manera segura y se puede diversificar la cartera sin intermediarios.

Por transparencia, resultados comprobables y seguridad financiera, IMGFX es sinónimo de confianza para operar en el mercado de divisas.



