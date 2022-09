Control del combustible, cargas y posibles descargas no autorizadas Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Con los precios actuales del combustible rozando los 2 € por litro, se hace cada vez más patente la necesidad de tener bajo control el consumo de los vehículos de la empresa.

Wemob, con más de 10 años de experiencia en el sector de las nuevas tecnologías, ofrece una amplia gama de soluciones tecnológicas para el transporte, entre las que se incluye funciones de control de combustible. Se trata de un sistema compatible con la mayoría de los vehículos industriales y comerciales y permite obtener datos relativos al consumo y uso del combustible en los vehículos de la flota de la empresa. Con este sistema, controlar el consumo, cargas y descargas en las flotas de vehículos es sumamente fácil con informes precisos y detallados.

Control de combustible mediante el sistema de Wemob El sistema avanzado GPS de Wemob está diseñado para conectarse a la interfaz CANBUS que se dedica a la comunicación de los datos de vehículos y camiones, para la obtención de los datos del combustible. La empresa realiza la conexión de forma capacitiva, con el fin de no afectar la garantía del fabricante del vehículo. Por lo tanto, no requiere la instalación del adaptador FMS.

El sistema de Wemob para el control de combustible tiene compatibilidad con la mayoría de las marcas de vehículos pesados y ligeros, especialmente de los modelos superiores a 2006. Entre los datos concretos que el sistema es capaz de obtener está el consumo de combustible promedio y total, los repostajes llevados a cabo y posibles sustracciones, incluyendo la hora, el lugar y la cantidad repostada o sustraída. Además de eso, ayuda a controlar estilos de conducción, horas de motor, kilómetros reales, consumo de combustible al ralentí, uso del control de crucero, horas al ralentí, revoluciones de motor e incluso alarmas, como la de temperatura de motor o exceso de revoluciones.

Conseguir informes precisos mediante un sistema completo Con toda esta información recopilada por el sistema, es posible elaborar un informe más preciso y un ranking de conductores, con relación a la conducción eficiente. De hecho, también se tienen en cuenta otros parámetros de conducción importantes, como las frenadas bruscas o aceleraciones.

Otro de los aspectos significativos del sistema de control de combustible de Wemob, es que también ayuda a calcular la cantidad de emisiones de CO₂ de cada vehículo. De esta manera se pretende colaborar en la mayor medida posible con la sostenibilidad. No obstante, hay que recalcar que este sistema es igualmente funcional no solo en vehículos diésel, sino también en eléctricos.

Toda la información recabada por este tipo de tecnología no solo facilita la gestión y el control de combustible de su flota, de manera individual por cada vehículo y conductor, sino que también es capaz de conseguir un ahorro significativo de dinero para la compañía propietaria de los vehículos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.