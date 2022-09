Cómo detoxificar el cuerpo de forma natural en pocos días, por Cellumed Clinic Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Sin que las personas se den cuenta, su ritmo de vida, el estrés y la mala alimentación hacen que el cuerpo vaya acumulando una cantidad de toxinas que perjudican altamente al organismo y que pueden dar lugar a enfermedades importantes.

El cuerpo por sí mismo, no puede en muchas ocasiones eliminar por medios propios la toxicidad que produce, por eso un plan détox diseñado a medida puede ayudar en pocos días a regular el cuerpo de forma natural. Dentro de los síntomas que suele causar la toxicidad, están el estreñimiento, malestar general, dolores de cabeza y del cuerpo, cansancio extremo, problemas para descansar y conciliar el sueño, etc.

Asimismo, los expertos en nutrición ortomolecular de Cellumed Clinic, la clínica de medicina integrativa, proponen un plan basado en una coordinación de terapias, como el spa iónico o la cámara de infrarrojos lejano, la oxigenación biocatalítica, la hidroterapia de colon y los suplementos ortomoleculares. De esta forma, el cuerpo activa el metabolismo, la circulación sanguínea y el sistema linfático, ayudando a una detoxificación completa.

Este circuito de detoxificación puede incorporar, si es necesario, ozonotoreapia, biofrecuencias que producen una bioestimulación, y junto con los suplementos ortomoleculares adecuados harán que el cuerpo empiece a regularse buscando su equilibrio y activando los procesos naturales de detoxificación.

Una buena detoxificación ayuda al sistema inmunológico Para recomendar lo necesario en cada caso, en Cellumed Clinic realizan análisis clínicos que complementan con un «análisis celular» para ver, en vivo y en directo, de forma morfológica con microscopio de múltiples aumentos, el grado de toxicidad y saber, incluso, cómo puede estar afectando a los órganos del cuerpo del paciente.

En Cellumed, combinan las terapias integrativas con el control clínico. Es importante activar la acción de los riñones y del hígado, siempre bajo un control profesional, ya que una detoxificación descontrolada puede saturar los órganos e incluso ser perjudicial.

Mediante la combinación adecuada de estas terapias de detoxificación, en pocos días el cuerpo no solo se sentirá mejor, descansará mejor, hará mejor sus funciones, sino que además también recuperará la energía y la vitalidad e incluso la piel lucirá más luminosa.



