Viajar a Formentera en los meses de septiembre y octubre de la mano de Can Corda

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Muchas personas, durante los meses de septiembre y octubre, deciden programar unas vacaciones a Formentera.

Una de las principales ventajas de viajar en esta época es que el coste de los vuelos y los precios suelen ser más bajos, ya que la demanda de los turistas es menor.

En cuanto al alojamiento, la empresa Can Corda ofrece 5 opciones de alquiler en Formentera con capacidades y características distintas orientadas a parejas o un público familiar de nivel medio alto. Las casas disponibles a través de esta firma están completamente equipadas y siguen un estilo de arquitectura mediterráneo. Se sitúan en Es Cap de Barbaria, en medio de sabinas y pinares.

Formentera es un entorno natural fantástico para alquilar una casa El conjunto de casas que ofrece Can Corda está ubicado a 4 kilómetros de la playa de Cala Saona, que se caracteriza por sus aguas cristalinas de tonalidades turquesas, y a 6,5 kilómetros de Sant Francesc, la capital de la isla. Además, a solo 9,4 kilómetros se encuentra el puerto de La Savina, un lugar en el que es posible encontrar una gran oferta de bares, restaurantes, tiendas y un mercado artesanal.

Cada una de las casas de esta empresa está rodeada por un entorno cubierto con vegetación típica del Mediterráneo. Según los pobladores locales, desde esta zona es posible observar unos amaneceres muy bonitos. Además, se trata de un ambiente tranquilo.

Can Corda ofrece casas equipadas, amplias y luminosas Las 5 propiedades que esta empresa ofrece en alquiler cuentan con espacios amplios y luminosos. En todos los casos, la cocina está completamente equipada y el salón dispone de un televisor de pantalla plana y un equipo de música. Asimismo, los dormitorios cuentan con una decoración que invita a la relajación y al descanso.

Las casas de mayor capacidad de Can Corda son Casita, Romero, Lavanda y Santolina. Estas 3 últimas opciones ofrecen espacios para 8 personas que se pueden alojar en 4 dormitorios dobles. Estas viviendas cuentan con piscina privada y solárium. A su vez, Casita también tiene 4 habitaciones y además 5 baños. Esta propiedad es sencilla y luminosa, y como las demás, está lista para ser utilizada.

La quinta casa disponible lleva el nombre Piedra, tiene 3 habitaciones dobles, 2 baños y capacidad para 6 personas. Dentro de ella destacan las paredes de piedra y las vigas de maderas. También dispone de una zona exterior con jardín y porche con barbacoa.

Can Corda ofrece distintas opciones de alquiler en Formentera, una alternativa ideal para aquellas parejas o grupos familiares que han decidido pasar sus vacaciones durante los meses de septiembre y octubre.



