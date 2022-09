José Cedena, autor prolífico donde los haya Emprendedores de Hoy

martes, 13 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Si hay un autor que se ha prodigado en los últimos tiempos publicando libros a destajo ese es José Cedena, un autor teatral especializado en la creación de sainetes, piezas teatrales breves de carácter jocoso y normalmente popular, con el objetivo principal de divertir al público. Pese a iniciar su carrera como escritor de libros a la edad de 50 años, José Cedena registra un catálogo muy amplio con más de 30 libros teatrales.

José Cedena es considerado como uno de los autores más prolíficos de la actualidad En 2005, José Cedena publicó su primer libro, denominado “Sainetes con la premisa de hacer mearse de risa”, que se convirtió en el inicio de una exitosa carrera en la que no ha dejado de publicar. Por ello, el escritor de libros es considerado como uno de los autores más prolíficos del momento, debido a que pocos de ellos pueden presumir de una producción tan amplia en un período de tiempo tan corto.

Hasta el momento, José Cedena lleva publicados concretamente un total de 39 libros, la mayoría de obras y sainetes nuevos, pero otros también que son recopilaciones de algunos ya publicados anteriormente y reunidos en colecciones, como la famosa de “sainetes medievales en verso” o la de «teatro de risa para jovencitos teatreros», que son sainetes suyos ya publicados en otros libros anteriores pero adaptados para niños de entre 10 y 17. En consecuencia, la producción del escritor es lo suficientemente extensa como para abastecer año tras año a multitud de grupos de teatro, sobre todo aficionados.

Debido a su gran aceptación, sus obras han llegado no solo a los teatros de España, sino también a la mayoría de los países de habla hispana e incluso a algunas escuelas de castellano ubicadas en Europa del Este. Esto es un reflejo de la excelente acogida que tienen sus obras, lo que le convierte en alguien muy reconocido en el sector.

Las obras de José Cedena tienen el objetivo principal de surtir a grupos de teatro aficionado Uno de los motivos por el que las obras de José Cedena tienen la finalidad prioritaria de surtir a los grupos de teatro aficionado es la experiencia que este dramaturgo ha desarrollado en el sector. Y es que el susodicho se forjó como actor y director en el teatro aficionado y su carrera como autor empezó como una respuesta a la necesidad de proveer a su grupo de obras para hacer “teatro de risa”, que era lo que se le demandaba.

Demanda que surgió durante las visitas teatrales a distintos pueblos, donde lo primero que les preguntaban al llegar era «que si la obra era de risa», lo que le sirvió de motivación al autor para aprovechar su experiencia en este campo. Como resultado, José Cedena lleva publicados esos 39 libros en apenas 17 años, algo que no es muy normal en el sector literario.

Con la finalidad de seguir surtiendo a su público incondicional de obras enfocadas a provocar sobre todo la diversión de las audiencias, José Cedena se encuentra ya trabajando en sus dos próximos libros: uno de sainetes y otro con una obra larga.



