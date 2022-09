La reclamación de deudas en comunidades de vecinos sufre un incremento en el segundo trimestre del año, por Cobratis Emprendedores de Hoy

A lo largo del segundo trimestre del año en España se ha registrado un crecimiento inflacionario que ha afectado el presupuesto de muchas familias, lo que ha traído como resultado retrasos en pagos comunes y deudas en comunidades de vecinos.

La morosidad en los condominios afecta la cancelación de servicios básicos, las labores de mantenimiento y los planes de mejora en los edificios. Debido a este problema, es necesario buscar soluciones para reclamar las deudas.

Cobratis, una compañía especialista en el cobro de deudas, ofrece un sistema de recobro de impagos online de manera efectiva, rápida y por un bajo coste.

¿Cómo funciona Cobratis para reclamar las deudas en comunidades de vecinos? Cuando la junta de vecinos no ha llegado a un acuerdo con los morosos para que paguen sus deudas, es momento de iniciar un proceso de reclamo formal y, en este punto, los servicios de empresas de recobro como Cobratis son una gran alternativa.

La empresa pone en marcha una gestión que empieza por la vía amistosa. En esta etapa, el departamento jurídico a través de sus abogados especializados en cobrar deudas, contactan al deudor a través de diversos medios notificándole su impago y las acciones legales que se podrían llevar a cabo en caso de no cancelar la misma.

Una vez que ha finalizado este plazo y aún persiste la deuda, los abogados de la empresa recurren a la vía judicial para la recuperación del impago y gestionan todos los trámites necesarios para preparar la demanda e introducirla en los tribunales a fin de solventar la situación y recuperar la deuda. Durante todo el procedimiento, el usuario puede monitorizar el avance del trámite las 24 horas del día a través de la plataforma de Cobratis.

La empresa cuenta con una red de más de 100 despachos y bufetes de abogados en distintas ciudades de España, ofreciendo así cobertura jurídica en todo el territorio nacional.

¿Cuáles son los beneficios de contar con una empresa de recobro de deudas? Reclamar deudas en la mayoría de los casos es un proceso frustrante y agotador para muchas personas, empresas y comunidades vecinales, debido a que se puede perder mucho tiempo intentando recuperar el dinero sin obtener resultados exitosos. Para evitar este problema, es recomendable aliarse con un equipo de profesionales que pongan en práctica las acciones persuasivas y legales necesarias para cobrar la deuda.

Cobratis es una empresa con más de 15 años de experiencia en el sector de cobro de deudas. Su equipo de abogados cuenta con las habilidades necesarias para defender a sus representados y con amplio conocimiento en derecho civil y mercantil, lo que les ha permitido recuperar las deudas de miles de clientes que daban por perdido el pago adeudado.

La compañía tiene planes económicos de sus servicios. Además, el cliente recibe el pago de la deuda íntegramente en su cuenta, ya que no cobran comisiones. Todos estos aspectos hacen de Cobratis una gran opción par evitar retrasos en impagos.



