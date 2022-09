Enesenciacoach ayuda a superar cualquier crisis de pareja y de vida Emprendedores de Hoy

Las personas son seres sociales en constante aprendizaje; por eso, a lo largo de su vida pueden pasar por varias etapas complicadas, relacionadas con aspectos laborales o personales.

Superar estos momentos, generados por una baja autoestima, crisis de pareja, dificultades familiares u otros conflictos, requiere de un acompañamiento personalizado, de la mano de un profesional capacitado. Con formación en coaching y psicología transpersonal, Salomé Gonzalo Terente fundó Enesenciacoach, un espacio de coaching personal, relaciones, terapia y contenido online orientado a ayudar a las personas a mejorar múltiples aspectos personales desde el autoconocimiento y la gestión emocional.

Enesenciacoach marca un camino hacia el bienestar Desde hace once años, Salomé Gonzalo Terente, coach personal, coach de pareja y relaciones, ha acompañado y ayudado a más de un centenar de personas a superar todo tipo de crisis vitales. Su formación y su experiencia en técnicas de reprogramación mental, gestión emocional y relaciones son el pilar que sustenta el trabajo como coach ante clientes que necesitan mejorar en distintos aspectos de su vida.

En este sentido, cuando una pareja quiere mejorar su relación, pasa por momentos difíciles o no sabe si dar por terminado el vínculo, Salomé ofrece servicios de coaching de pareja. Su tratamiento consiste en, desde el presente de cada individuo, diseñar estrategias para el futuro en conjunto, potenciando la mejor versión de cada uno en el equipo que es la pareja.

Por otro lado, a nivel personal, el coaching ayuda a las personas a recuperar el rumbo de su vida, saliendo de crisis y devolviendo el disfrute a actividades y relaciones cotidianas. Desde el coach personal, Salomé trabaja con quienes necesitan soltar algo que les atormenta, requieren tomar decisiones importantes en su vida, se sienten culpables, perdidos, deprimidos o vacíos, o aquellos que ya no encuentran un sentido a su vida. También con personas que se sienten frustradas e infelices porque no logran consolidar estabilidad en sus relaciones de pareja.

Un acompañamiento personalizado y confidencial A través del coaching, la metodología de la profesional de Enesenciacoach consiste en ofrecer un seguimiento personalizado a cada cliente durante varias semanas, a través de sesiones presenciales u online, para trabajar en el problema que se pretende resolver mediante herramientas de guía, autoconocimiento profundo y motivación.

Salomé ofrece una primera sesión gratuita de 45 minutos, en la que la pareja o el individuo se pueda escuchar y dar a conocer lo que está pasando, para luego trazar el mapa de ruta personalizado en cada caso concreto.

Teniendo en cuenta que cada persona es diferente, los procesos de acompañamiento y los procedimientos utilizados son únicos y personalizados, pero siempre buscan guiar a la persona hacia su propio autodescubrimiento. El principal objetivo es que la persona, una vez ha entendido qué le pasa, aprenda a gestionar sus emociones, acciones y relaciones desde una consciencia diferente mucho más funcional. Así, la coach de Enesenciacoach ayuda a las personas a salir del piloto automático y convertir sus crisis y problemas en nuevas oportunidades; guiándolas hacia el empoderamiento y la seguridad de poder tomar decisiones libres, con la certeza de vivir desde la conciencia plena.



