Miriam Victoria, la presentadora del programa de cobertura nacional DEMODA, ficha por Radio 4 de RNE las mañanas de los jueves

lunes, 12 de septiembre de 2022, 17:58 h (CET)

Miriam Victoria, la exitosa influencer cultural y presentadora del programa de cobertura nacional DEMODA, se convirtió en el último fichaje de Radio Nacional de España. El talento de la especialista en lifestyle se puede escuchar mediante la señal de Radio 4, todos los jueves por la mañana.

Esta talentosa presentadora de TV comparte micrófonos en el programa Avui sol con el polifacético Albert Lesan, quien también lo dirige, y por el periodista David Gallach. Miriam Victoria interviene en una sección llamada Licencia para vestir, donde comparte temas relacionados con la moda, las tendencias, la slow fashion y las tallas.

Una manera diferente para amenizar las mañanas del verano La selección de Miriam Victoria para las filas de Radio 4 y más específicamente para el programa Avui sol busca diversificar la oferta de contenidos. Con el centro puesto siempre en los temas de actualidad, desean llevar el tópico de la moda a un nivel diferente. La idea es buscar temas que sirvan para amenizar las mañanas del verano, por eso la sección comenzó en julio y terminará en septiembre.

El formato de la sección, al igual que el del programa, es ingenioso y divertido en el tratamiento de los diferentes temas. La sección de Miriam Victoria no solo es información, sino que incluye entrevistas y consejos sobre cómo vestir el look adecuado según cada ocasión. Otro enfoque relevante es el de la sostenibilidad en el sector de la moda.

El programa Avui sol es un magazine matutino con un formato ligero concebido para el tratamiento de diversos temas. Para eso se han valido de la ayuda de expertos en cada una de las áreas. Los productores aseguran que los contenidos del programa han gustado mucho a los oyentes.

Una trayectoria ligada a la moda La imagen de Miriam Victoria es habitual en la televisión nacional desde donde ha proyectado profesionalismo a través de su programa DEMODA. La trayectoria de esta presentadora de TV siempre ha estado vinculada al fashion y al lifestyle. Es una de las más célebres entrevistadoras de las personalidades de la confección en España.

Su paso por los medios comenzó con el modelaje en el que incursionó ya en los noventa. Desfiló para el mismo Valentino y trabajó en Nueva York, Milán y París e hizo portadas en varias revistas. Fue la modelo española más joven en fundar su propia agencia y escuela de modelos, la cual fue adquirida por un gran grupo empresarial en el 2016. A lo largo de estos años ha respaldado desfiles para varios de los mejores diseñadores del momento.

Gracias a esa experiencia, su nombre fue el seleccionado para formar parte del talento de Avui Sol. Miriam Victoria sigue en su revista digital DEMODA y DEMODA TV Show para la televisión de Barcelona 25TV y Canal Media en cobertura nacional. Allí entrevista a figuras conocidas y toca también temas como la salud, la belleza y la actualidad con su particular toque personal.



