‘Padre, del seminario al narcotráfico, es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio’, asegura José Antonio Kapelo

Dentro de la literatura, la novela negra policial se ha convertido en uno de los géneros más reconocidos entre el público hoy en día, debido al drama y suspense que envuelve a cada una de sus historias.

Uno de los escritores que registra mayor éxito en los últimos años es José Antonio Kapelo, autor de Padre, del seminario al narcotráfico, una de las novelas más apasionantes publicadas en el último tiempo. En la siguiente entrevista, el escritor nacido en Almería revela detalles sobre su futura trilogía y la fecha aproximada en la que la segunda parte de la novela saldrá al mercado.

¿Cuándo y de qué forma empezó su pasión por la literatura?

«Amo la lectura y hace muchos años que sueño con publicar mi propio libro. De hecho, me pasaba días enteros en la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa. Después de un gran esfuerzo, en marzo de 2021 logré hacer realidad mi sueño. Padre, del seminario al narcotráfico es el resultado de muchos años de trabajo y sacrificio. Está basada en hechos reales y es solo la primera parte de una trilogía. Contar historias es mi pasión y el camino que elegí».

¿De dónde nace la inspiración para escribir sus libros?

«Escribo porque es mi alma quien habla. Mis vivencias son mi mayor inspiración».

Cuando empezó a escribir, ¿tenía alguna idea del éxito que iba a alcanzar y la excelente recepción de los lectores?

«¡Para nada! Nunca pensé que a las personas y en especial a mis lectores les gustase tanto la trama y el desarrollo de esta novela. Hasta el momento, las críticas de los lectores han sido sumamente positivas y esto es lo más gratificante, ya que he destinado muchas horas de mi vida a la escritura de Padre».

¿Por qué escogió la novela negra policial para desarrollar sus historias? ¿De qué trata Padre?

«Porque me apasiona y más cuando está dotada de realismo. Y Padre justamente es una novela que te hará reflexionar sobre muchos aspectos de la vida cotidiana, atrapa y engancha desde el primer momento (según mis lectores). La historia de Antonio es tan cautivante como perturbadora. Siendo muy joven, tiene que elegir entre avanzar con sus estudios como seminarista o recoger el testigo de su padre y continuar con el negocio familiar. Una trama repleta de drama, suspense y acción.

Antonio es un hombre de ideas firmes y que tiene muy claros cuáles son sus límites éticos y morales. ¿Dónde está la línea entre lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo hace el personaje para mantenerse fiel a sus convicciones en un ambiente tan inescrupuloso? Ese tipo de dudas surgen conforme se avanza con la lectura. Asimismo, es muy fácil sentirse identificado con el protagonista».

¿Qué detalles puede revelar acerca de la futura trilogía?

«El primer libro profundiza sobre Antonio, en su infancia, su núcleo familiar y el ‘secreto’. Cómo se forja la personalidad y carácter de un niño que se convertirá en uno de los grandes narcotraficantes de España. En la segunda parte de esta trilogía, relato con mayor énfasis el crecimiento del clan, el negocio y su expansión y se descubre al lector vivencias, experiencias que darán mucho que hablar. Y sobre el tercero solo puedo decir que está en el horno».

¿Tiene en mente una fecha aproximada para la publicación de su nueva novela?

«Para los primeros días del mes de octubre 2022 estará a la venta en librerías de toda España y en Amazon. Además, si el lector lo desea, también envío ejemplares con una breve dedicatoria comprándolos directamente a través de mi página web».

¿Cómo combina las distintas facetas de su vida, entre ser escritor, asesor jurídico y crítico gastronómico?

«Aunque a veces me sienta presionado por la falta de tiempo, siempre encuentro momentos para escribir. La pasión por lo que hago me hace llevarlo con energía. Estoy enamorado de mi trabajo. No miento tampoco si te digo que me encantaría que el día tuviese ¡30 horas! Y lo de crítico gastronómico… es tan solo una anécdota, podríamos decir que tan solo soy un gran amante de la buena comida.

Pero todo esto no sería posible gracias también a todo el equipo de personas que me rodean y trabajan conmigo y así es como puedo llevar todo hacia delante».

A pesar de iniciar su carrera como escritor a la edad de 50 años, José Antonio Kapelo siempre mantuvo un profundo interés por la literatura, por lo que el éxito de sus novelas representa una gran satisfacción para él. La gran expectativa generada por la publicación de su nueva novela es una demostración del talento que caracteriza al escritor español.