Selene Luna ayuda a las personas con sus dotes de adivinación

lunes, 12 de septiembre de 2022, 16:35 h (CET) Selene Luna no cree en las casualidades, por eso se llama como la famosa diosa que representa la luna en la mitología griega. Su objetivo es iluminar el camino de muchas personas y guiarlas a que consigan su camino desde la paz espiritual en España Selene Luna es una vidente que desde muy pequeña supo que tenía un don muy especial, poder ver lo que las demás personas no pueden. Ha tenido la oportunidad de vivir en más de 10 países y en la actualidad se encuentra en un municipio de España.

Desde niña supo que tenía un don particular y hoy en día tiene más de 25 años leyendo el tarot, las barajas españolas. También es coach espiritual, ayuda a las personas a cómo deben relacionarse y las evaluaciones interpersonales. En la hipnosis conversacional es experta.

Selene Luna emplea los sistemas adivinatorios para poder ayudar a las demás personas con sus problemas, se apoya de la influencia que tiene en las relaciones interpersonales. Ayuda a sus clientes cuando tienen bloqueos energéticos y emocionales con la utilización de Mudras, al igual que utiliza las técnicas de respiración yóguicas.

Tener una sesión de tarot trae más beneficios de los que la gente piensa, porque va mucho más allá de un sistema de adivinación o de un conjunto de cartas que se colocan en una mesa. Esta actividad tiene la posibilidad de ayudar a las personas a conseguir una orientación y solventar ciertas dudas que tengan en sus vidas, les permite ser mejores personas.

Esta práctica puede ser tan beneficiosa porque también se considera como una terapia sanadora y completa. Muchas son las personas que acuden a esto en medio de una desesperación para aclarar ciertos temas y conseguir esa paz mental que tanto estaban buscando.

Selene Luna ayuda a esas personas que están detenidas en muchas áreas de su vida y que desconocen las razones por las que no pueden avanzar. Esta tarotista está en la capacidad de poder aconsejar a las personas y darles la visión de su futuro. Ayuda a entender de qué manera deben reaccionar a lo que les acontece y cómo deben asimilar lo que les va a suceder más adelante.

Esta técnica ayuda a conseguir la solución de un problema de la manera más rápida y fácil. Además, puede cambiar la perspectiva de las cosas al momento de tener que afrontar algún problema. Esta es una buena manera en la que se puede acercar a la meditación, como también ayudar a hacer una buena introspección.

Un tarotista no solo se dedica a ver qué es lo que pasará en el futuro, orienta a cultivar el interior y cómo se debe afrontar los problemas.

"El Tarot funciona como un lenguaje sagrado, con lo que sus códigos hay que descifrarlos, y para ello hay que vivirlos en uno mismo", Alejandro Jodorowsky.

