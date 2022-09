eXp alcanza una cifra récord de ingresos de 1.400 millones, un 42% más, y abre un nuevo mercado Comunicae

lunes, 12 de septiembre de 2022, 16:07 h (CET) La compañía, con presencia en España, inicia su actividad en Chile y suma ya 22 países a su cartera. El beneficio del segundo trimestre de 2022 se sitúa en 107,3 millones de dólares y registra un incremento del 34%. El objetivo de eXp pasa por abrir en diez países este año, poniendo el foco en Asia y Sudamérica. La compañía dobla su apuesta tecnológica tras la adquisición de Zoocasa, que, desde este verano, ya forma parte eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI"). eXp Realty, una de las inmobiliarias globales de más rápido crecimiento y una filial de eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI), desembarca hoy en Chile y consolida, así, su presencia en 22 países a nivel mundial, incluido España.

La compañía ha presentado sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2022 en los que alcanza una cifra récord de ingresos de 1.400 millones de dólares, un 42% más que el año anterior. Su beneficio neto aumenta también un 34%, hasta los 107,3 millones y su red de agentes se sitúa ya cerca de los 84.000.

En relación con las transacciones inmobiliarias cerradas por los agentes de eXp, durante el segundo trimestre del año alcanzaron las 150.032. El volumen de dichas transacciones aumenta, así, un 44% hasta los 57.900 millones de dólares.

Para Renata Sujto, directora general de eXp en España "la proyección internacional de eXp y el crecimiento de nuestra red de agentes a nivel mundial nos está proporcionando una gran solidez que nos permite cada trimestre mejorar los resultados y marcar récords, que, sin duda seguirán siendo incrementales gracias a una consistente apuesta tecnológica que se ha mostrado firme desde la creación de la compañía, lo que nos permite establecer ambiciosos objetivos que pasan por abrir en un total de 10 países antes de que termine 2022, con especial foco en Asia y Sudamérica".

La inmobiliaria 100% digital que dobla su apuesta por la tecnología tras la adquisición de Zoocasa, empresa canadiense líder en tecnología punta

A finales de julio, eXp Realty hizo pública la adquisición de Zoocasa, empresa canadiense líder en tecnología punta en real estate y galardonada por sus herramientas por Deloitte y nombrada como una de las empresas de mayor crecimiento en América por el Financial Times. Actualmente, la plataforma cuenta con cerca de 12 millones de visitas anuales y 150 agentes inmobiliarios.

Este movimiento permitirá que los agentes de Canadá -por el momento, aunque la compañía está estudiando cómo hacer extensible su uso al resto de agentes a nivel mundial- puedan beneficiarse de la plataforma de última generación de automatización de marketing y captación de potenciales clientes a gran escala de Zoocasa. Esta última, gracias a una tecnología avanzada, habilita la selección de clientes potenciales de forma eficaz mediante la automatización de datos y optimización de conexiones, que, permite identificar a clientes potenciales en base a la probabilidad de aceptación.

En su apuesta por la formación constante, el equipo de Zoocasa ofrecerá un programa formativo de 16 semanas para los agentes de eXp, de modo, que puedan familiarizarse con las herramientas en el menor tiempo posible.

En palabras de Renata Sujto, directora general de eXp en España, "esta nueva adquisición es un orgullo para eXp. Además de las herramientas ya existentes de las que disponemos, estas últimas de tecnología avanzada permitirán a nuestros agentes contar con el paquete de soluciones más amplias existentes a nivel mundial en el sector del real estate".

