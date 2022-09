Seguridad y privacidad, claves para entrar en el nuevo entorno económico del Metaverso

El desarrollo de los NFT y de la tecnología blockchain será fundamental a la hora de crear proyectos en el Metaverso y para ello, será necesario contar con especialistas en estas tecnologías. Según los expertos de The Valley, la llegada del Metaverso trae consigo un nuevo espacio económico en el que se impulsará la creación de nuevos productos y servicios digitales, que tanto empresas como consumidores deberán conocer El Metaverso ha llegado para situarse como un nuevo espacio virtual en el que conectar y donde las empresas ya están entrando al ver la infinidad de posibilidades que ofrece, sin embargo, para que siga creciendo es imprescindible que las compañías encuentren la manera de utilizarlo como un nuevo espacio para hacer negocio, es decir, un lugar para comprar y vender servicios y productos, reales o virtuales, de manera segura, y para ello serán claves tecnologías como el blockchain y los NFT, cuyo desarrollo se encargará de cuidar la privacidad de los usuarios y de crear espacios y herramientas seguras para realizar transacciones.

Para desarrollar proyectos en el Metaverso será imprescindible contar con profesionales especializados en estos nuevos mundos virtuales, que conozcan los entresijos y las necesidades para llegar al público y, además, que todos los procesos se realicen de manera segura. Además, otro de los factores clave que también deben conocer estos profesionales, serán las herramientas y tecnologías necesarias para realizar una actividad fiable en este espacio.

Hasta ahora, los mundos virtuales que han ido surgiendo se han situado como un complemento a las experiencias de compra físicas u online, por ello, todavía no se han desarrollado todas las opciones que puede llegar a ofrecer, sin embargo, ya existen tecnologías, como los NFT que permitirán generar experiencias completas dentro del Metaverso, y con su evolución podrán resolver los desafíos actuales que miran hacia la autenticación de la identidad y el control de la privacidad.

En este contexto, las empresas que logren lanzar su proyecto y hacerse un hueco en el metaverso y dispongan de las herramientas y los conocimientos necesarios para hacer de él un nuevo espacio de negocio, se convertirán en líderes de sus sectores e incluso supondrán una amenaza para aquellas que no sepan adaptarse a este nuevo tiempo, en el que la generación Z será la que marque las tendencias de compra y que ahora mismo, se decantan hacia el lado virtual pese a estar todavía en desarrollo.

Es por eso, que escuelas de negocio como The Valleyhan detectado la necesidad de formar perfiles especializados, con programas como el Diploma en Metaverso, que puedan aportar a sus empresas los conocimientos necesarios sobre el mundo virtual para dar ese salto y dominar los conceptos, players y posibilidades del Metaverso con el objetivo de abrir nuevas oportunidades, ya que conocer el funcionamiento del Metaverso será fundamental para quienes quieran desarrollar un proyecto en el mundo virtual, y sus expertos cuentan algunas de las claves:

Blockchain y NFT, garantía de seguridad y privacidad. La tecnología blockchain ya es utilizada en diferentes herramientas de seguridad, sin embargo, para el Metaverso se posiciona como indispensable al tratarse de una solución clave para autentificar la identidad de manera digital y para transferir valor, además, sus características de interoperabilidad y accesibilidad la convierten en un factor indispensable para el crecimiento de las transacciones en el Metaverso. Esta tecnología asegura e identifica productos y servicios, incluso espacios, con avatares, usuarios o compañías, es decir, elementos virtuales pueden ser clasificados e identificados. Asimismo, mediante el blockchain es como se codifican los archivos NFT, otros de los elementos que harán posible y facilitarán el comercio en el mundo virtual garantizando la autenticidad de productos. Hoy en día ha comenzado a ser utilizado para piezas de arte, pero podría ser usado para productos de marca, para evitar falsificaciones de cualquier tipo, incluso de documentos personales o propiedades virtuales. Por este motivo, además de empresas y profesionales especializados en la creación de NFT, será necesario crear una nueva cadena de suministros basada en los NFT y, además, estos tendrán que ser portables a otros mundos virtuales como el Metaverso para que su uso se consolide.

Evolución de la economía virtual. Para una nueva economía virtual también será necesario el desarrollo de una moneda unificada y virtual que permita las transacciones dentro del metaverso, las criptomonedas han sido uno de los primeros pasos que se han dado en este aspecto. Sin embargo, con esto no basta, sino que elementos como certificados personales o documentos oficiales serán necesarios para que estas transacciones se realicen de manera segura. El siguiente desafío para desarrollar una economía virtual fuerte en el metaverso es la privacidad, ya que en este mundo en el que para tener experiencias inmersivas completas hay que recurrir a la realidad virtual y aumentada, es necesario dotar a las cámaras y tecnologías utilizadas de mecanismos de identificación. Además, los avatares y usuarios con los que se interactuará dispondrán de información personal y delicada, así que la protección de estos datos será fundamental.

Realidades virtuales y experiencias inmersivas El desarrollo de los diseños y los modelos 3D permitirán experiencias inmersivas más realistas y de mayor calidad, por ese motivo, la evolución de los espacios generados, productos y servicios y también los procesos para obtenerlos serán muy importantes a la hora de incorporar el Metaverso a la cotidianidad de la personas. Además, para atraer a la Generación Z, que formará la mayor parte de los usuarios del Metaverso, diseñadores y creadores tendrán que ofrecer espacios que sorprendan a un grupo generacional nativo digital.

Formación especializada. Todas las herramientas y tecnologías mencionadas deberán ser utilizadas de manera óptima, y esto no será posible si no se cuenta con perfiles especializados en cada una de estas áreas y que además se desenvuelvan con soltura en el mundo virtual. Asimismo, será necesario que CEO’s, directores de operaciones o project managers conozcan el funcionamiento, las posibilidades y las limitaciones del Metaverso para poder ser capaces de ofrecer el mejor producto o servicio virtual, y no dejar de actualizar sus conocimientos, ya que el Metaverso es un mundo en constante evolución.