Éxito de la primera temporada de 'El Submarino', el podcast de Smoking Paper

lunes, 12 de septiembre de 2022

lunes, 12 de septiembre de 2022, 12:43 h (CET) El espacio conducido por el cómico Jaime Caravaca ha tenido una gran repercusión en redes sociales gracias a su tono desenfadado y sus invitados irreverentes. La marca Smoking Paper sigue apostando por la creación de contenido innovador para su comunidad digital y ya apunta a una segunda temporada de su podcast El Submarino, el podcast fumón de Smoking Paper, revoluciona las redes sociales en su primera temporada. Con un total de cinco episodios disponibles en redes sociales como Youtube, Instagram y Facebook y en plataformas como Spotify, Anchor e iVoox, la primera temporada de "El Submarino" ha sido un auténtico éxito de audiencias entre el público joven.

Se trata de un formato breve, un espacio en el que sucede una charla-entrevista entre el cómico Jaime Caravaca y un invitado nuevo en cada episodio: personajes actuales de la cultura urbana, cómicos, creadores de contenido y del ámbito digital, etc. Y siempre con un toque de humor único. Entre los invitados que han pasado por los micrófonos de El Submarino, algunos de los más aclamados han sido Grison, conocido por sus apariciones en La Resistencia, el tuitero viral @follacamiones24 o la humorista Carmen Romero.

Las conversaciones de la primera temporada de El Submarinohan girado en torno a diversos temas inesperados, pero siempre con un toque de humor muy particular que ya caracteriza a Smoking Paper. El podcast apuesta por la nueva comedia, un formato humorístico en la que los límites se difuminan y se entremezclan con el panorama digital.

Tal ha sido la acogida de El Submarino que ya se ha confirmado una segunda temporada que promete seguir invitando a perfiles canallas y divertidos que generen conversaciones desenfadadas y con afán de crear buen rollo. Además, esta segunda temporada contará con un invitado muy especial, un fenómeno viral en internet que todavía no ha sido desvelado.

Con el podcast El Submarino, la marca Smoking Paper da un paso más en su estrategia digital y presencia en redes sociales, aumentando día a día la gran comunidad de seguidores que existe tras Smoking Paper. Así, la marca española conecta a diario con cientos de usuarios, siempre de una manera creativa y entretenida. Esta vez, a través del audio, es posible disfrutar del característico humor de Smoking Paper con tan solo darle al play en cualquiera de las plataformas digitales en las que está disponible.

