El food-truck de La Rollerie repite curso en la Universidad Francisco de Vitoria

La gastroneta se ubicará, por segundo año consecutivo, en el campus madrileño de esta universidad La Rollerie, cadena de restaurantes del grupo Inversiones Venespor, repetirá este año en el campus madrileño de la Universidad Francisco de Vitoria. La compañía, que el año pasado instaló el primer food truck de la cadena en este centro educativo, renueva ahora este acuerdo tras el éxito cosechado.

El nuevo modelo de negocio de la compañía consiste en una gastroneta, un concepto a medio camino entre un restaurante y una camioneta, que por segundo año consecutivo se ubicará en una explanada existente entre el módulo 3 y el campo de futbol sala del campus.

Desde el comienzo de este nuevo curso, todos los estudiantes de este centro educativo, así como el profesorado y resto del personal podrán disfrutar de una amplia selección de productos pensados para atender las necesidades de consumo en este tipo de espacios.

La Rollerie On the Go, es la versión más cañera de este modelo de negocio, que ofrece una propuesta gastronómica con un ADN 100% La Rollerie, pero pensada para tomar al aire libre, tanto en la terraza con mesas y sillas para aquellos que prefieren disfrutar tranquilamente de todo el sabor de sus productos, como para tomar durante el traslado de un lugar a otro del campus universitario. Una propuesta novedosa y diferente, que combina Street style y casual food, pero que mantiene los valores que la marca lleva defendiendo desde su nacimiento.

Esta nueva línea de negocio de La Rollerie ofrecerá desde el café y sus reconocidos dulces -cookies americanas rellenas, o sus originales CinnamonRolls entre otros-, como algunos de sus platos más demandados como las sabrosas hamburguesas La Rollerie, sus originales hot dogs, distintas alternativas de poke bowls, tequeños, nachos con boloñesa especiada, guacamole y queso cheddar e incluso con distintas propuestas más healthy para aquellos que más se cuidan.

En este entorno, La Rollerie se adapta a las necesidades de su público más joven ofreciéndoles disfrutar de una auténtica experiencia gastronómica a través de una carta creativa e innovadora, inspirada en la cocina de autor, elaborada con materias primas de primera calidad.

El aspecto de esta nueva versión de La Rollerie da también una vuelta de tuerca a la decoración del espacio. Se trata de un formato mucho más urbano y casual.

En cuanto al horario del foodtruck de La Rollerie, este camión ha arrancado funcionando de 7,30 horas a 17.00 horas, de lunes a viernes.

El foodtruck La Rollerie es el décimo segundo punto de venta de la marca, y se suma así a las cafeterías de la marca Canel Rolls (diez más) y a los dos restaurantes-cafetería Roll Station, todos ellos pertenecientes a Inversiones Venespor, un grupo que ya suma una plantilla de más de 200 trabajadores.